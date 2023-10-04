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水上鄉2層樓70坪房地競價激烈 嘉義行政分署拍出高金
行政執行署嘉義分署昨天分別在雲林行政執行官辦公室、嘉義分署，舉辦不動產及動產拍賣、變賣。不動產以嘉縣水上鄉2層樓70坪房地買氣最夯，共吸引12組人馬投標競買，開標結果以總金額1003萬9999元為最高，比底價748萬4160元溢價達255萬5849元。
嘉義分署前廣場動產拍賣、變賣，拍賣物件以各類型車輛的拍賣最引人關注，有多達22組買家登記應買，競相出價，喊價聲此起彼落，包括賓士、日產及中華等品牌轎車及中華貨車共10輛轎車拍定，車輛拍定價額共計12萬5千元。
設攤變賣物品部分，吸引買氣，香噴噴的麵包、新鮮現摘玉米筍、在地的阿里山高山茶、乾拌麵、豆干及堅果等食品熱賣外，還有小朋友最喜歡毛茸茸的兔子填充玩具，以及背包、髮飾、髮圈、平底鍋、湯鍋、寵物用品等各式各樣物件，最受歡迎夏日飲品，包括原萃日式綠茶、奧力多、康貝特等提神飲料、統一PH9.0礦泉水等。
設攤公益弱勢團體、糧莘庇護農場、嘉市腦性麻痺協會等，也在民眾愛心不落人後下生意興隆，賣出麵包、咖啡、餅干、紅藜香松等食品，入帳達1萬3千餘元。嘉義分署為提供多樣性的法拍物件，將會持續加強動產執行，對不動產、動產拍賣、變賣有興趣的民眾，請隨時留意嘉義分署官網、FB粉絲專頁最新訊息。
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