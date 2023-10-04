西門町空置率連5降 戴德梁行：店面投報率3％是新標竿
疫後觀光商機復甦，民眾消費暢旺，北市商圈空置店面迅速回補。據戴德梁行統計，北市三大商圈中，以西門町商圈復甦最明顯，空置率已經連續5季下降，率從疫情高峰的23.1%，下降到第3季7.6%。
至於其他商圈，第3季中山商圈受惠於排隊名店開幕及線形公園聚集人潮，空置率為5.3％，與上季持平，忠孝商圈較上季微幅下降，空置率13.48%，主要動來自既存店家於商圈內轉換店面，其中日系珠寶店「agete」進駐黃金位置。
戴德梁行指出，民眾消費表現暢旺，據經濟部統計局資料，今年前8月累計綜合商品零售業營業額年增10.9%，受惠疫後民眾消費動能提升及外籍旅客回流，百貨公司營業額年增19.6%，便利商店因夏季炎熱氣溫及暑假出遊潮，營業額年增8.7％，此波消費力道也反映在商圈復甦上，又以西門町商圈復甦最明顯。
值得注意的是，西門町老店成都楊桃冰舊址，去年11月由合庫資產以總價8,502萬元自法拍取得，根據最新實價登錄資料，該店面今年3月以月租金25萬元，由伴手禮店業者承租，租金收益率約為3.5%，戴德梁行指出，該案表現出歷經疫後復甦及升息衝擊，台北市一級商圈店面投報率新標竿。
戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，儘管商圈空置率降低，但觀察現在店面市場，國際局勢及升息隱憂影響零售店面買氣，現階段買方大多認為租金收益率能達3%，即屬於可投資物件，3%儼然是買方的一個底線，不過賣方的心態仍未改變，認為租金收益率達2.5%即具有投資效益，在買賣雙方無共識之下，目前店面交易量並不多，租金仍持平。
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