快訊

亞運拳擊／裁判認定「傷重無法出賽」 甘家葳無緣打金牌戰奪銀

誤入自設陷阱…每日郵報：共軍潛艦黃海遇難 55官兵恐全罹難

亞運軟網／男團連掃9局擊退印尼 搶下金牌戰門票

西門町空置率連5降 戴德梁行：店面投報率3％是新標竿

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
西門町商圈示意圖。記者朱曼寧／攝影
西門町商圈示意圖。記者朱曼寧／攝影

疫後觀光商機復甦，民眾消費暢旺，北市商圈空置店面迅速回補。據戴德梁行統計，北市三大商圈中，以西門町商圈復甦最明顯，空置率已經連續5季下降，率從疫情高峰的23.1%，下降到第3季7.6%。

至於其他商圈，第3季中山商圈受惠於排隊名店開幕及線形公園聚集人潮，空置率為5.3％，與上季持平，忠孝商圈較上季微幅下降，空置率13.48%，主要動來自既存店家於商圈內轉換店面，其中日系珠寶店「agete」進駐黃金位置。

戴德梁行指出，民眾消費表現暢旺，據經濟部統計局資料，今年前8月累計綜合商品零售業營業額年增10.9%，受惠疫後民眾消費動能提升及外籍旅客回流，百貨公司營業額年增19.6%，便利商店因夏季炎熱氣溫及暑假出遊潮，營業額年增8.7％，此波消費力道也反映在商圈復甦上，又以西門町商圈復甦最明顯。

值得注意的是，西門町老店成都楊桃冰舊址，去年11月由合庫資產以總價8,502萬元自法拍取得，根據最新實價登錄資料，該店面今年3月以月租金25萬元，由伴手禮店業者承租，租金收益率約為3.5%，戴德梁行指出，該案表現出歷經疫後復甦及升息衝擊，台北市一級商圈店面投報率新標竿。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，儘管商圈空置率降低，但觀察現在店面市場，國際局勢及升息隱憂影響零售店面買氣，現階段買方大多認為租金收益率能達3%，即屬於可投資物件，3%儼然是買方的一個底線，不過賣方的心態仍未改變，認為租金收益率達2.5%即具有投資效益，在買賣雙方無共識之下，目前店面交易量並不多，租金仍持平。

租金 消費 戴德梁行

延伸閱讀

九份三亂象「摃盤子」 他批台旅宿業者亂漲價、求補助：根本國際詐騙

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

國旅人潮冷…粉專揭「西門町住一晚破萬」：性價比差太大飯店業要反省

温昇豪、蔡淑臻拍照10分鐘收工 攝影師大讚「專業」

相關新聞

爸爸把房用「逐年贈與」給小孩是最節稅方法？ 恐因這新法令：稅金百倍返還

林爸爸想將市價2000萬元，土地公告現值和房屋評定價值600萬元房屋，透過每年免稅金額內贈與給小孩，林爸爸覺得這是最省稅的方法。

教授變創業家！打造國防隱形冠軍「台灣2年內將有最強無人機防禦能力」

一家有4位台清交名校教授加入的小新創，竟然在5年內就開發出先進的無人機偵測雷達，獲國防部採購，連美國軍方都有興趣。創辦人王毓駒是什麼來頭？

歐盟碳關稅CBAM來了 台灣百萬企業迫切危機在皮衣老黃、蘇媽之後

10月，歐盟碳關稅（CBAM）啟動，宣告碳有價時代來臨，衝擊以出口導向為主的台灣企業；緊接著，美國針對進口貨品徵收碳關稅的「清潔競爭法案」（CCA），也蓄勢待發。

BLACKPINK、COLDPLAY、林俊傑開演唱會 為何都找「必應創造」？

今年韓國人氣女團BLACKPINK來台開唱，創下上億觀光財，下半年，英國搖滾天團COLDPLAY接力來台，而台灣歌手林俊傑、劉若英等，也開啟世界巡迴演唱會，為何他們都找「必應創造」籌辦演唱會？

擴大永續材料應用 奇美實業塑橡膠全產品獲 ISCC PLUS 認證

全球高性能材料廠商奇美實業宣布，已於九月完成塑橡膠全產品線的國際永續性與碳驗證（International Sustai...

西門町空置率連5降 戴德梁行：店面投報率3％是新標竿

疫後觀光商機復甦，民眾消費暢旺，北市商圈空置店面迅速回補。據戴德梁行統計，北市三大商圈中，以西門町商圈復甦最明顯，空置率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。