土地市場慘！前三季僅770億、面臨10年保衛戰
戴德梁行統計指出，今年第三季土地交易雖增加，但是前三季僅770億，土地市場面臨千億保衛戰，Q4將挑戰不可能的任務，有可能創下十年新低。
戴德梁行表示，第三季土地交易總算擺脫前兩季的沉寂，來到382億元，相當於上半年的總和，但仍遠低於近十年單季新台幣485億元的平均交易量，顯示土地市場仍處在觀望期，建商只挑優質土地投資的方向不變。
戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，2016年是近十年土地交易量的最低點，僅892億元，而今年累積前三季交易量為770億元，今年第四季將是年度土地交易金額是否跌破十年新低的保衛戰。
楊長達表示，第三季單筆達40億元以上的土地交易尚有台北市石牌商圈及台中市北屯區兩宗商業土地，但第四季目前看來尚無此等規模的指標性土地標案，建商在國內大選前後及國際政經局勢仍充滿變數之際，預期第四季的交易量亦難突破200億元，這也意味2023全年土地交易要突破千億大關難度極高。
戴德梁行分析，從地價指數來看，2023年土地交易量雖大幅萎縮，但住宅、商業、工業地價仍溫和上漲，也並未看到後勢有下跌跡象。
建商最擔心的營建成本，儘管營造工程物價指數從年初至今並無重大波動，但國際升息趨勢仍未停歇，因此減緩土地儲備量，以當前營建成本為基礎，評估都市更新及捷運聯開案將是建商面對目前市場氛圍的穩健策略。
戴德梁行研究顧問部李易璇協理表示，市場矚目捷運萬大線中正紀念堂站已於8月底公告，預計明年第㇐季截標，廈安站預計11月底截標，中和站及連城錦和站亦將於近期公告招商，預料建商將積極回防雙北，布局避險。
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