華固建設快狠準 砸逾20億首度插旗三重仁義重劃區獵地
華固建設（2548）今（3）日再出手，砸20.72億元拿下新北市三重仁義重劃區1,569.83坪土地，每坪土地成交價達132萬元，創區域新高；華固建設總經理洪嘉昇表示，由於雙北市精華區土地難取，且公司未在三重有新推案，在看好三重未來發展，加上該區交通便捷，在有不錯土地釋出下，決議出手購入。
洪嘉昇指出，該地位於新北市仁義街上，為同一街廓的兩塊角地，其中土地較大、約949坪地，就在全聯仁義店隔壁。較小塊基地在仁義街、元信一街口，兩案將規劃25~40坪產品，鎖定首購、換屋族買方。
洪嘉昇強調，兩地合計總銷約75億元，將分兩期推出，預計明年底將先推出首案，產品總價約3,000萬元以內。
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