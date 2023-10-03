北市A辦租金突破3000元 創歷史新高

仲量聯行今（3）日發布第3季商用不動產市場季報，在信義區A辦新供給帶動下，台北市整體租金上台北市A辦平均月租金正式突破3,000元大關，來到月租金每坪3,052元，年增3.6%、季增2.2%，創下歷史新高，其中信義區頂級A辦平均月租金更達每坪4,088元，年增4.8％，也創下歷史新高。

空置率方面，台北市辦公市場空置率為4.3%，較去年增加2.33個百分點，較上季成長1.63個百分點。觀察台北A辦空置率與新供給趨勢，本季新供給為富邦A25，因有近三萬坪空間釋出，使第3季整體空置率上升至4%以上，不過，由於本季自用、去化、預租的總面積逾1.4萬坪，促使成交租金持續向上攀升，信義頂辦的最高租金亦被推升至站穩5,000元。

綜觀近兩年台北A辦每有新供給釋出時，空置率仍維持於3%以下，加上第3季平均租金季增幅，大於空置率季增幅，顯示供給尚未完全滿足市場需求，因此預計空置率上升屬短期盤整現象，整體市場仍屬強勁的房東市場。

仲量聯行副總經理游淑芬表示，本季去化量急遽攀升，主要來自於業主自用以及辦公室升級搬遷需求，需求產業則多為科技、金融、醫藥業。

展望未來，仲量聯行董事總經理侯文信表示，現階段辦公室換屋需求仍強勁，新供給去化速度快，主要是市場對於綠建築的需求日益漸增，預期未來租金仍會持續上漲，未來5年也將進入商辦的轉骨期，另外，除南港區域，北市核心商業區5年內將有22.2萬坪新供給，其中65.3%，約14.5萬坪，屬可租賃樓地板面積，預計2027年開始市場需求壓力可望紓解。

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