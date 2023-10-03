「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」七股鹽山登場

國家發展委員會檔案管理局首創全方位「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」，今（3）日起在台南七股鹽山展出。多款珍貴歷史檔案，搭配WebAR，完整闡述台灣鹽業發展。此外，台鹽同步規劃「好管鹹事的日子」主題展，以生動活潑的環境設計，搭配高互動遊戲，帶領遊客深度認識台灣鹽業文化，歡迎大家來七股鹽山體驗「鹹」不下來的復古鹽味旅行。

3日「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」開展典禮，由國家檔案局副局長陳美蓉、台鹽公司總經理陳世輝、觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處處長陳煜川、台南市政府參議林振祿、台江國家公園管理處秘書洪政乾、七股區公所主秘劉志琮、嘉義縣布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵等共同揭幕，開場由台南藝術大學阿卡貝拉樂團現場演唱經典民謠，接著並邀請策展人蔡昇璋博士帶領來賓及七股龍山國小師生進行深度導覽，透過生動的解說，栩栩如生還原昔日白金時代。

「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」彙整1939年至2010年間重要國家檔案，以貼近民眾生活的「鹽業發展」為策展主軸，靜態展覽分別規劃「鹽來如此—從與天搶鹽說起」、「妙不可鹽—從生理到工業」、「鹽味人生—那些曬鹽與鹽工的故事」及「萬語千鹽—從廢曬到重生的歷程」等四大主題內容。動態呈現方面，則有Web AR、文學留言板等互動專區，透過文物和語音導覽，呈現台灣鹽業發展軌跡。

先前於新北市新莊展期間，「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」深受學校、教育團體肯定，預約解說導覽熱絡，此次移展台南七股鹽山，民眾可同步預約「環境教育設施場所認證」課程，來場鹹鹹「鹽」遊會。

本次展區亮點之一為「復刻版平供處」展區販賣部設計。過往鹽鄉位處偏遠，對外交通不便，「平價供應處」提供相對低廉的生活用品，是鹽工採買好去處，也體現了昔時環境下，濃厚的人情味。「復刻版平供處」展區則提供遊客優質且划算的台塩生技品牌商品及國家檔案局限定商品，錯過可惜。

台鹽公司表示，台鹽71年來，肩負國人用鹽安全的使命外，也持續深耕鹽業文化教育，本次協力合辦「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」外，「好管鹹事的日子」主題展，包括「家.走讀鹽之村」、「勞作.鹽工1/365」、「再現.鹽工技能」等三大主題，透過運鹽、秤鹽、鹽工勞作彈珠台等簡單遊戲，及龍骨水車與天日曬鹽DIY活動，讓大小朋友體驗昔時鹽工生活樣貌。

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