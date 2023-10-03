影／蔣萬安都更再射兩箭 整建住宅海砂屋和耐震力不足容積獎勵最高達100%
為加速全台北市危險老舊建築更新，加強房屋耐災力，台北市長蔣萬安今（3）日上午於台北市政府召開「台北市都更5+2箭政策記者會」，宣布除今年3月推出的「都更5箭」之外再加兩箭－「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」，只要符合法定條件，整建住宅、海砂屋及耐震力不足而有明顯危害公共安全建築物，市府給予容積獎勵最高可達100%，並提供多元協助，積極打造韌性宜居的台北城市。
蔣萬安指出，全台北市屋齡30年以上的老宅約64萬戶，甚至有些房屋還超過50年，其中包含海砂屋、耐震力不足的建築，以及全台北約19處尚未重建完成的整宅，由於台灣位於環太平洋地震帶上，居住安全刻不容緩，因此，再針對防災型和整宅提出政策。
他說，今天北市府正式啟動的「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」，透過精準資料研析與估算，積極推出符合時代需求的都更專案，目前全台北至少有5,000多戶亟需重建的海砂屋、以及10,000多戶的整建住宅立即受惠，更有數十萬戶未符合現代耐震標準的建築有了重獲新生的機會，讓台北市首創的「都更5+2箭」新政策翻轉城市危老現況，讓市府團隊與全民共同打造安全宜居、耐災韌性的台北。
蔣萬安補充說，「台北市防災型都市更新專案」以三大精神積極推動「高氯離子鋼筋混凝土」及「耐震能力不足」之危險建築物重建，達到韌性防災的目標。一是「增誘因」，即增訂「台北市危險建築物獎勵」，針對耐震力不足等危險建築物，透過都市計畫變更方式增加都更容積獎勵自原本的50%再加30%；二是「減災害」，透過都市更新重建，達到結構安全、耐候韌性、居家防災及環境友善之效，以減低致災因子，建構安全城市；第三則是「加速辦」則是以專案列管、加速審議、強制拆除，加速危險建物重建速度，打造韌性耐災的城市。
而「台北市整建住宅專案計畫」則推出三大服務提高整宅都更意願。包括第一、「增容積」是透過都市計畫個案變更方式，除都更容積獎勵50%之外再給予整宅專案容積獎勵50%，無須回饋樓地板或代金，最高可達100%，保障住戶居住面積；二、「補利息」，協助經濟弱勢戶辦理貸款，並由市府協助補貼差額找補時所衍生的利息，以減緩弱勢戶參與都更的財務壓力；第三為「齊協力」即不論住戶選擇民辦都更或公辦都更，都可以申請本專案計畫，達到整宅新生、環境共好的目標。
▪ 興富發前董座出手！砸10億買高雄仁武1500坪地 單價創區域新高
▪ 六都9月買賣移轉棟數 台北市竟「爆大量」專家點2原因
▪ 台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍
▪ 買房不住卻另租別屋？ 內行人曝聰明做法「睡飽飽又賺1萬」
▪ 高雄、台南二都今年前3季房屋移轉量 雙創5年來新低
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言