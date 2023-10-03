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影／蔣萬安都更再射兩箭 整建住宅海砂屋和耐震力不足容積獎勵最高達100%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市長蔣萬安今(3)日上午於台北市政府召開「台北市都更5+2箭政策記者會」，宣布除今年3月推出的「都更5箭」之外再加兩箭─「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」。記者楊文琪/攝影
台北市長蔣萬安今(3)日上午於台北市政府召開「台北市都更5+2箭政策記者會」，宣布除今年3月推出的「都更5箭」之外再加兩箭─「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」。記者楊文琪/攝影

為加速全台北市危險老舊建築更新，加強房屋耐災力，台北市長蔣萬安今（3）日上午於台北市政府召開「台北市都更5+2箭政策記者會」，宣布除今年3月推出的「都更5箭」之外再加兩箭－「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」，只要符合法定條件，整建住宅、海砂屋及耐震力不足而有明顯危害公共安全建築物，市府給予容積獎勵最高可達100%，並提供多元協助，積極打造韌性宜居的台北城市。

蔣萬安指出，全台北市屋齡30年以上的老宅約64萬戶，甚至有些房屋還超過50年，其中包含海砂屋、耐震力不足的建築，以及全台北約19處尚未重建完成的整宅，由於台灣位於環太平洋地震帶上，居住安全刻不容緩，因此，再針對防災型和整宅提出政策。

他說，今天北市府正式啟動的「台北市防災型都市更新專案」及「台北市整建住宅專案計畫」，透過精準資料研析與估算，積極推出符合時代需求的都更專案，目前全台北至少有5,000多戶亟需重建的海砂屋、以及10,000多戶的整建住宅立即受惠，更有數十萬戶未符合現代耐震標準的建築有了重獲新生的機會，讓台北市首創的「都更5+2箭」新政策翻轉城市危老現況，讓市府團隊與全民共同打造安全宜居、耐災韌性的台北。

蔣萬安補充說，「台北市防災型都市更新專案」以三大精神積極推動「高氯離子鋼筋混凝土」及「耐震能力不足」之危險建築物重建，達到韌性防災的目標。一是「增誘因」，即增訂「台北市危險建築物獎勵」，針對耐震力不足等危險建築物，透過都市計畫變更方式增加都更容積獎勵自原本的50%再加30%；二是「減災害」，透過都市更新重建，達到結構安全、耐候韌性、居家防災及環境友善之效，以減低致災因子，建構安全城市；第三則是「加速辦」則是以專案列管、加速審議、強制拆除，加速危險建物重建速度，打造韌性耐災的城市。

而「台北市整建住宅專案計畫」則推出三大服務提高整宅都更意願。包括第一、「增容積」是透過都市計畫個案變更方式，除都更容積獎勵50%之外再給予整宅專案容積獎勵50%，無須回饋樓地板或代金，最高可達100%，保障住戶居住面積；二、「補利息」，協助經濟弱勢戶辦理貸款，並由市府協助補貼差額找補時所衍生的利息，以減緩弱勢戶參與都更的財務壓力；第三為「齊協力」即不論住戶選擇民辦都更或公辦都更，都可以申請本專案計畫，達到整宅新生、環境共好的目標。

公辦都更 都市更新 海砂屋 蔣萬安 都市計畫

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