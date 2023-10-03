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台北客運57路全線電動化 新北電巴突破200輛
為配合政府「2030公車全面電動化」之政策，電動巴士國家隊成運汽車，9月起陸續交付台北客運23輛全新電動巴士，新北市電巴數量也將突破200輛，預計在今年10月，板橋往返中永和的57路公車，將完成全線電動化。
台北客運57路從板橋往返中永和，為新北跨區幹線公車之一，行經8所學校及府中後站商圈、環球購物中心、樂華夜市等商圈，為一串聯通勤、通學與觀光的黃金路線。
成運表示，此次更換電動巴士的南雅站，位於板橋華東街兩側，腹地狹小又緊鄰住家，公車收班後同時停放約30輛車，如果必須同時充電會更顯狹窄，或是需要更多腹地，而成運快充電動巴士從20%電量充至80%僅需15分鐘，利用趟與趟之間的空檔即能完成快速充電，可立即出勤。
此外，成運指出，23輛車僅需安裝三組充電樁，就能滿足所有車輛每日每趟的營運，使得南雅站能在不改變現有停車場規劃的情況下，完成油車汰換電車的無痛轉型。更換快充電車之後，也大幅降低對周遭住戶的噪音與廢氣影響。
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