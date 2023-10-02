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桃園市政府、遠雄自貿港區與桃園航空城簽聯合招商 三大優惠搶市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
今天於桃園綜合會議廳舉行「桃園航空城與遠雄自貿港區聯合招商記者會」，並邀請航空城計畫及自貿港區條例的推手，前行政院長毛治國教授擔任見證人，會中三方簽署MOU。黃淑惠攝
今天於桃園綜合會議廳舉行「桃園航空城與遠雄自貿港區聯合招商記者會」，並邀請航空城計畫及自貿港區條例的推手，前行政院長毛治國教授擔任見證人，會中三方簽署MOU。黃淑惠攝

桃園市政府結合遠雄自貿港區與桃園航空城聯合招商提出三大優惠，分別為境內關外、通關便捷及稅費優惠，隨著全球產業供應鏈的移轉，共同推出「19+N」航空城自由貿易專區，提供物流運籌功能及境內關外的免稅優惠，企業在此區進行產業升級、提升附加價值。

桃園市市長張善政表示，桃園市政府為吸引國際企業及回流台商，結合遠雄自貿港區公司與桃園航空城兩大優勢企業，共同推出「19+N」航空城自由貿易專區，提供物流運籌功能及境內關外的免稅優惠，企業在此區進行產業升級、提升附加價值，促進全球貿易競爭力，讓全球企業從桃園起飛，遠揚世界。

今天於桃園綜合會議廳舉行「桃園航空城與遠雄自貿港區聯合招商記者會」，並邀請航空城計畫及自貿港區條例的推手，前行政院長毛治國教授擔任見證人，會中三方簽署MOU，今天簽約記者會由桃園市市長張善政、遠雄航空自由貿易港區董事長葉鈞耀及桃園航空城董事長王明鉅參加，並宣布啟動「桃園航空城自由貿易區聯合招商」。

桃園航空城自由貿易區，是擴大自貿港區全球運籌服務及稅費優惠，延伸到航空城周邊產業專區，最適合台商及跨國企業設置亞太區域發貨倉庫、產業保稅供應鏈，進軍國際市場。希望強強聯手，運用「前店後廠」＋「串聯整合」及「運籌全球」，提升企業對外競爭優勢。

疫情後全球供應鏈重組，桃園機場貨運量未受影響，後疫情時代跨境電商及海空聯運帶動成長衍生航空貨運新商機，預測2024~2032年保守成長0.56%。

桃園市政府為協助回流台商、企業國際貿易，並配合航空城產專區的雲端、綠能、智慧車輛等進駐產業之需求，聯合遠雄自貿港區藉由「前店後廠營運模式」，合作推出「19+N」航空城自由貿易專區，讓目標企業在航空城及周邊產業專區，進行擴大規模、數位升級，從事創新提升其附加價值，同時在物流運籌事業以外，能在桃園航空城自由貿易區從事貿易、報關、組裝、裝配、加工、製造、檢驗、測試等19種事業，更享有免關稅、貨物稅，增加其全球貿易的競爭優勢，從桃園起飛，推升數位經濟、高附加價值產業的群聚及蓬勃發展，使桃園市成為企業前進世界的首選貿易夥伴。

遠雄航港董事長葉鈞耀全新擴建第二期加值園區工程，吸引台灣艾司摩爾、美商海盜船及鴻海等科技大廠進駐；隨著全球電商需求還很夯，航空貨運市場長期看俏。黃淑惠攝
遠雄航港董事長葉鈞耀全新擴建第二期加值園區工程，吸引台灣艾司摩爾、美商海盜船及鴻海等科技大廠進駐；隨著全球電商需求還很夯，航空貨運市場長期看俏。黃淑惠攝
桃園市政府結合遠雄自貿港區與桃園航空城聯合招商，桃園市市長張善政宣布全力推動暢貨齊飛、運籌全球商機。黃淑惠攝
桃園市政府結合遠雄自貿港區與桃園航空城聯合招商，桃園市市長張善政宣布全力推動暢貨齊飛、運籌全球商機。黃淑惠攝
桃園市政府結合遠雄自貿港區與桃園航空城聯合招商，桃園市市長張善政、遠雄航空自由貿易港區董事長葉鈞耀及桃園航空城董事長王明鉅一起出席「桃園航空城與遠雄自貿港區聯合招商記者會」。黃淑惠攝
桃園市政府結合遠雄自貿港區與桃園航空城聯合招商，桃園市市長張善政、遠雄航空自由貿易港區董事長葉鈞耀及桃園航空城董事長王明鉅一起出席「桃園航空城與遠雄自貿港區聯合招商記者會」。黃淑惠攝

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