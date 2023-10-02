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周年慶登場 百貨業喊難做

聯合報／ 記者林海／台北報導

百貨周年慶高峰期即將到來，指標的新光三越南西、環球購物中心、大葉高島屋周年慶都將在周四開跑，不過，業者認為今年國境解封，消費力外流，加上房市冷淡，周年慶三大支柱精品、化妝品、家電銷售壓力都相當大，加上去年第四季的高基期因素，檔期會做得「非常辛苦」。

每年第四季都是百貨商場業績最旺的一季，雖然台北一○一、微風廣場的周年慶檔期率先開跑，但被認為是「周年慶風向球」的新光三越南西店周年慶五日才開始，因此周年慶大戰正要進入高峰，外界也關注這一波的周年慶商機能否複製去年的表現。

有百貨業者坦言，今年在國境解封後，民眾出國的意願與頻率提高，特別是暑假開始的這波出國潮，直接衝擊營運，七、八月的業績表現明顯不如上半年。

業者表示，出國能帶回來的東西，今年周年慶的表現應該都不會太好，像是精品、化妝品的銷售價格，與國外、機場免稅店都有一定落差，這是業者再怎麼祭出滿千送百的促銷都彌補不了。

加上今年房市交易相對冷淡，且民眾待在家裡的時間也不如疫情期間，家用品、家電的需求大為降低，而精品、化妝品、家用這三大業態，在周年慶業績占比大約百分之五十，當這三種都難做，今年周年慶肯定會十分辛苦。

也有業者說，去年下半年起，消費力道開始復甦，直到去年第四季大爆發，幾乎是架上擺什麼都能賣出去的程度，但基期也因此墊高，業界普遍不認為今年業績能有去年那樣亮眼的表現。

雖然出國旅遊購物的民眾不少，不過，考量國內消費力仍有一定支撐，因此業者仍然希望盡可能的把民眾留在國內消費，並端出讓人有感的促銷。新光三越表示，今年首度延長可衝高客單的精品和大家電「滿萬送千」的活動天數，也推出「點數放大術」，以點數用半價換購商品，加上針對國外觀光客首度開放「遊客貴賓卡」可參與周年慶活動，以及全台逾六五○櫃的改裝，推陳出新吸引消費者，因此對周年慶買氣仍看好。

此外，餐飲也成為集客利器，環球購物中心表示，今年周年慶首度納入「餐飲」滿額回饋，希望能夠吸引消費者上門。

周年慶 出國旅遊 環球購物中心

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「周年慶風向球」新光三越南西店10月5日開跑 化妝品首日不斷貨

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