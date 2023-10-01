旺宏董座吳敏求赴歐出差18天 航空公司出包度過一趟「驚奇之旅」

「出國18天，行李在第一天跟著我一起出去，最後一天跟著我回來，可想而知，這中間的日子有多難過。」記憶體製造廠旺宏，其董事長吳敏求睽違四年多，於9月初展開久違的出差之旅，沒想到搭乘的「SAS北歐航空」，卻將應該出現在巴黎的行李，送到丹麥的哥本哈根，讓吳敏求度過一趟「驚奇之旅」，以自身經歷，感嘆地告誡親友「以後不要搭SAS！」

吳敏求回憶起這趟「難忘」的出差，表示受到疫情的影響，安排自己和同仁們，在今年第3季末，出國拜訪客戶，還帶了號稱最堅固的品牌 RIMOWA 行李箱，從台灣起飛，經過香港、深圳再到奧斯陸，這一段航程相當順利，可是在搭乘SAS北歐航空，由奧斯陸到巴黎後，入關後卻遲遲苦等不到行李，經詢問才得知，行李竟然被送去丹麥的哥本哈根，吳敏求直呼：「不知道為何會這樣！」

「我的日子，真的難過。」由於吳敏求的隨身行李只放著襯衫，托運行李才有全部的衣物，因此只能在緊湊的行程中，請同仁協助添購貼身衣物，但又因為尺寸不合，吳敏求穿的怪彆扭，就這樣度過了18天，最後返程回台灣時，他終於在機場領到行李，不過在看到行李後，又是一個驚嚇。

吳敏求指出，行李箱的4個輪子中，有1個壞掉，另外1個是整個輪子被敲歪，也就是說，除了行李只有一天跟著他，最後一天甚至領回一個被運壞的行李箱，然而直到現在，SAS也沒有給出一個正式的回覆，這讓吳敏求實為無奈。

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