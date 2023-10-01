兩大原因 多家產險業者對承保特斯拉打退堂鼓

電動車日益普及，其中特斯拉更被認為是電動車的代表，不過，許多產險業者都對承保特斯拉打退堂鼓，到底原因何在？產險高層分析，第一，特斯拉一體成型的車身，部分維修很難，保險理賠等於要買一台新車的價格；另一原因是不少特斯拉車主不願投保竊盜險，業者因此顧慮一旦承保特斯拉，更難有損益兩平機會。

業者也說，過去幾年愈來愈多的多元計程車為了省油也改用特斯拉，顯見特斯拉的熱潮，但這幾年下來，產險業者更不願意接受這類的投保，多元計程車的特斯拉相關理賠，也造成產險業者不少損失。

產險公司即使有承保各種型號的特斯拉，但也會特別檢視車主用車的情況，例如若只當作短程代步車，相對損率會較低，但倘若是主要用車，「又沒有車庫」，這時產險公司就會評估損率較高。

一位產險高層指出，所謂的特斯拉不保，是「車體不保」，但一般的第三責任險，各產險公司仍然會承保。不過，很多產險公司不敢保車體險，願意承保的產險公司幾乎沒有損益兩平的，主要仍卡在費率的問題，但若要拉高保費，消費者能否和產險公司取得共識，又是另一大問題。

另一個很大的問題，就是買電動車的車主不大會買竊盜險，「因為不會失竊」。主要是車子在哪裡，手機都可掌控的到，所以不會「整車失竊」，比起燃油車被偷機率很低，但不買竊盜險，保險公司的獲利空間又更低了，這些理由加總起來，若客戶逆選擇只買全險，但竊盜險不買，在核保上產險公司也會更嚴謹。

市場對電動車都有承保，但業者指出，特斯拉是純電車，產險公司在投保時標準會更拉高，也較為嚴苛，此外，保費費率不足也是其中一大問題。

對此產險公司高層說，特斯拉底盤是一體成型的，所有模組都是這種零件總承，大燈含燈殼、燈泡，和電線的線阻，若是一般的國產車，撞破玻璃是修燈殼，但如果特斯拉，就得整個換車身，因此現有保費費率根本不足。

這位高層說，其他高價進口車現在的維修成本也很貴，例如BMW新的七系列，一個車燈，廠商報價就要50萬、60萬元，若撞破2個車燈就要超過百萬元，同樣的，特斯拉一旦撞到，就是整個模組換掉，不能再用板金、烤漆來維修。

而因為這種情況，導致特斯拉的車損經常被估為全損，等於換一台新的，尤其車頭若明顯的損害，維修的金額甚至比買一台新的還要來得貴。

假設車主沒有保險，就會去外廠修，又會衍生另一個問題。產險業者指出，最常見的就是拆解成部分維修方式，但因為特斯拉電腦組件很多，修完之後，車上的電腦系統能否維持正常運作，外廠沒有辦法保證，原廠也不能負責，所以車主要有心理準備，電腦系統在外廠維修完之後，恐怕不見得維持先前的正常運作功能。

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