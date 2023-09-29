遊戲新幹線多款遊戲慶中秋 節慶活動限時登場
迎接中秋佳節，遊戲新幹線旗下《純白和弦》、《指劍江湖》、《完美世界2 Online》、《信長之野望Online》、《新天龍八部Online》多款遊戲，即日起推出一系列節慶活動，準備滿滿福利好康，與玩家共度佳節。
《純白和弦》攜手日本人氣VTuber「神樂七奈」、「兔鞠Mari」，於9月28日推出全新聯動活動「奇妙的相會」以及聯動原創主題曲，更開放專屬活動關卡及故事劇情等豐富遊戲玩法，待玩家親自來體驗。
《指劍江湖》為歡慶一年一度的中秋節，即日起至10月1日限時推出專屬活動「中秋月亮圓又圓」，只要登入遊戲且完成指定任務，就可以帶走「什錦團圓餅」、限定寵物「兔呆呆」，讓可愛的兔兔陪伴玩家度過美好中秋佳節。
即日起至9月29日，《完美世界2 Online》推出限定活動「年年歳歳望中秋」，玩家於活動期間完成指定任務「李夢白的奇遇」，就能與嫦娥共同製作月餅，並可兌換成「月滿乾坤」、「戰靈百寶箱」、「喚靈原石」、中秋系列通用圖紙等豐富獎勵。此外，全伺服器在中秋連假期間，將開放指定時段「經驗加倍」與「掉寶加倍」活動，提供玩家大幅提升戰力的好機會。
即日起至10月10日，《新天龍八部Online》邀請玩家相揪好友們一起參加中秋特別活動，有機會帶走限定雅物「瓊樓月影」、「玉宇燭明」、幻飾武器「桂兔參星」、「繁雲鉤月」等豐富獎勵。
《信長之野望Online》中有5隻自稱為「月居民」的神奇兔子蒞臨安土城，玩家可透過「月居民」來獲得食材，並製作成年糕獻給「羽柴秀吉」，就能獲得相應的獎勵。而「羽柴秀吉」食用年糕數達到一定數量，還可額外加成英傑信賴度、技能經驗值及軍神強化經驗值。別錯過與神奇兔子一起製作年糕的機會，趕緊來安土城共度佳節時光！
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