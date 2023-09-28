快訊

爽過中秋節！威力彩9.11億元頭獎一注獨得 幸運兒來自這裡

一圖看連假天氣！中秋2地無緣賞月 最快這日迎颱風「小犬」

曾動過手術…張詠華爬山猝死 醫：這行徑易誘2猝死風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營建工法新突破！RESH瑞煦建築首座預製工廠開幕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
RESH瑞煦建築首座預製工廠開幕，由鼎洲科技住宅董事長林佳儀(中)等人主持剪綵。記者宋健生/攝影
RESH瑞煦建築首座預製工廠開幕，由鼎洲科技住宅董事長林佳儀(中)等人主持剪綵。記者宋健生/攝影

因應原物料成本上揚、缺工嚴重等問題，以及全球探討ESG、SDGs等議題發燒，鼎洲科技住宅旗下「RESH瑞煦建築」，台中首座大慶預製廠今(28)日開幕啟用，標榜引進獨家專利預製工法，可縮短一半的建造工期，並且減碳50%，將與營建業界攜手合攻綠建築商機。

鼎洲科技住宅董事長林佳儀指出，瑞煦建築除了大慶廠之外，預計今年底前，將在大里、烏日、太平等地區建廠，台中4座工廠完工啟用後，最高年產能可達到5萬坪，總產值上看10億元。

瑞煦建築台中大慶廠今天開幕剪綵，包含營造商、建築師、室內設計師、裝潢業者及旅宿業者200多人到場見證，氣氛熱鬧滾滾。

林佳儀表示，綠建築的商機龐大，預估台中至少可以擴建10座工廠，也歡迎有興趣的營建同業共襄盛舉，大家攜手合作搶攻綠建築商機。

RESH瑞煦建築從營建技術、建築材料、設計規劃到營造管理整合服務，以一站式高效綠建築集團之姿，致力將繁雜的建設程序，整合成最簡單的解決方案。

營建業界面臨嚴重缺工及原物料成本不斷上漲等挑戰，RESH瑞煦建築引進固越專利預製工法，可依據設計精密產出鋼骨結構、樓板與牆板，並快速完成系統化組裝，在工廠先行組裝後吊運至現場鎖固組立。

相較於過往的建築工法，有絕佳的耐震防颱特性，符合國內一級防火的樓板牆板，高隔音隔熱，建造速度較鋼筋混凝土結構可省下50%以上的時間，在建築業一片缺工的情況下，無疑是最佳的解決方案，大幅降低建築成本，更可符合環境友善之目標。此工法無論住宅或商用不動產均適用，目前在台中一中商圈已有實際案例。

林佳儀強調，未來也將持續精進最新工法，如「輕鋼構建築」、「固越專利防火樓板牆板」及「移動平台」等關鍵最新技術，開創營建領域的大革新。

林佳儀說，瑞煦建築獨步業界的新工法，後續將整合八大領域，目前團隊成員包含多位建築師、土木結構技師、室內設計師、甲乙丙級營造業、建設公司、建材商與各式工班，提供客戶一站式的服務，並以2026年挑戰營業額10億元為目標。

未來並將積極參與地產開發、酒店管理、室內設計、家具家飾等，以建築為起點延伸出的相關產業鏈，實現更大的突破和成就。

獨家專利預製工法可縮短一半的建造工期，並且減碳50%。記者宋健生/攝影
獨家專利預製工法可縮短一半的建造工期，並且減碳50%。記者宋健生/攝影

綠建築 營建業

延伸閱讀

不敵電動車 三菱汽車停止在中國生產汽車

花蓮清查16家危險物品工廠 均符合法規

狠斷16年豪門婚！林佳儀控前夫「騙走千萬房」：植物人弟弟生活費全沒

狠斷16年豪門婚！林佳儀控前夫「騙走千萬房」：植物人弟弟生活費全沒

相關新聞

新社水資源晚會 宣導用水不浪費、滴滴皆珍貴

台中市新社區112年度水資源教育宣導晚會，在新社區東興里籃球場舉行，今年的晚會以「節水新運動、建社好家園」為主軸，提醒大...

營建工法新突破！RESH瑞煦建築首座預製工廠開幕

因應原物料成本上揚、缺工嚴重等問題，以及全球探討ESG、SDGs等議題發燒，鼎洲科技住宅旗下「RESH瑞煦建築」，台中首...

房仲：9月房市買氣持穩 928檔期微溫

信義房屋統計9月前26天門市交易狀況，發現9月房市表現與7、8月相當，但較去年同期增逾1成；住商機構9月交易量比8月增加...

建商用最好蓋最好！北斗別墅案首見台中豪宅配備受矚目

南彰化北斗發展前景看俏，吸引台中建商搶進推案，匯寶建設最新完工的「匯寶新境Ⅱ」電梯別墅案，引進台中七期豪宅工法及配備，包...

福島第2波核處理水10/5入海 核安會：持續跨部會監測

日本東京電力公司將從10月5日起，排放第2波福島第一核電廠的「核處理水」入海。核安會表示，根據東電第2批次預計排放核處理...

投資台灣今再添5案！振鋒企業投資75億元擴廠

經濟部投資台灣事務所今（28）日通過五家企業擴大投資台灣。其中，振鋒企業投資75億元，於彰化全興廠增設鍛造產線、擴增台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦