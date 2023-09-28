營建工法新突破！RESH瑞煦建築首座預製工廠開幕

因應原物料成本上揚、缺工嚴重等問題，以及全球探討ESG、SDGs等議題發燒，鼎洲科技住宅旗下「RESH瑞煦建築」，台中首座大慶預製廠今(28)日開幕啟用，標榜引進獨家專利預製工法，可縮短一半的建造工期，並且減碳50%，將與營建業界攜手合攻綠建築商機。

鼎洲科技住宅董事長林佳儀指出，瑞煦建築除了大慶廠之外，預計今年底前，將在大里、烏日、太平等地區建廠，台中4座工廠完工啟用後，最高年產能可達到5萬坪，總產值上看10億元。

瑞煦建築台中大慶廠今天開幕剪綵，包含營造商、建築師、室內設計師、裝潢業者及旅宿業者200多人到場見證，氣氛熱鬧滾滾。

林佳儀表示，綠建築的商機龐大，預估台中至少可以擴建10座工廠，也歡迎有興趣的營建同業共襄盛舉，大家攜手合作搶攻綠建築商機。

RESH瑞煦建築從營建技術、建築材料、設計規劃到營造管理整合服務，以一站式高效綠建築集團之姿，致力將繁雜的建設程序，整合成最簡單的解決方案。

營建業界面臨嚴重缺工及原物料成本不斷上漲等挑戰，RESH瑞煦建築引進固越專利預製工法，可依據設計精密產出鋼骨結構、樓板與牆板，並快速完成系統化組裝，在工廠先行組裝後吊運至現場鎖固組立。

相較於過往的建築工法，有絕佳的耐震防颱特性，符合國內一級防火的樓板牆板，高隔音隔熱，建造速度較鋼筋混凝土結構可省下50%以上的時間，在建築業一片缺工的情況下，無疑是最佳的解決方案，大幅降低建築成本，更可符合環境友善之目標。此工法無論住宅或商用不動產均適用，目前在台中一中商圈已有實際案例。

林佳儀強調，未來也將持續精進最新工法，如「輕鋼構建築」、「固越專利防火樓板牆板」及「移動平台」等關鍵最新技術，開創營建領域的大革新。

林佳儀說，瑞煦建築獨步業界的新工法，後續將整合八大領域，目前團隊成員包含多位建築師、土木結構技師、室內設計師、甲乙丙級營造業、建設公司、建材商與各式工班，提供客戶一站式的服務，並以2026年挑戰營業額10億元為目標。

未來並將積極參與地產開發、酒店管理、室內設計、家具家飾等，以建築為起點延伸出的相關產業鏈，實現更大的突破和成就。 獨家專利預製工法可縮短一半的建造工期，並且減碳50%。記者宋健生/攝影

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