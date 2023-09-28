誠品新店歷經八年開幕 董座吳旻潔：年營收挑戰50億要比信義店高

誠品生活（2926）董事長吳旻潔今（28）日出席位於新店裕隆城的誠品新店開幕。會後她表示，此店估年營收達40億元，挑戰50億元，加上台中七期今年10月將分階段試營運、松菸明年1月底改裝完畢，誠品行旅住房率逐步提升，海外也有亮眼表現，「明年（營運）太陽出來了」，力拚轉虧為盈。

新店裕隆城今開幕，裕隆執行長嚴陳莉蓮、誠品生活董事長吳旻潔、上周甫上任的威秀董事長王超立，以及一路以來支持誠品的和碩董事長童子賢皆出席。

吳旻潔說，2013年裕隆邀請誠品提案，2015年簽約，歷經八年規劃，中間經歷很多變化，裕隆曾找過不同建築師，2019年後住宅暫緩開發，最後由誠品邀請建築師蕭博文操刀，以十字軸設計公共街道，加上天井書店等特色，裕隆都全力支持。

以地段來看，新店並非誠品過往都開在核心商業區，要在此開出近2萬坪，確實很挑戰，「要讓外面很（樸）素，裡面很驚嘆，勢必要搶全客層」。她說，這家店不光只能購物，最重要是書店、咖啡廳和公共空間，未來將處處有展覽。

她透露，當初招商，至少洽談了2,000家品牌。由於地點位於新北市，所以不會是精品或名品，但餐飲服務要足夠，因此占比高達35-40%。另外，誠品核心品牌如書店、expo文創平台、誠品酒窖都進駐，可展現選品質感。當時規劃書店，就考量必須和誠品台大店書目一樣豐富。

誠品新店年營收預估達40億元，挑戰50億元，將會比今年底將結束營運的誠品信義店年營收約30至40億元要來得高，有望衝高誠品生活營收。

有新店居民認為，誠品新店部門樓層「很像百貨公司」，吳旻潔表示「團隊沒有糾結，我們不再限制於小眾品牌」，故進駐運動休閒、生活服務、時尚和香氛，很多品牌都沒合作過，誠品新店打開一扇門，「不可能每家店都是書店風或文青風，誠品是IPO公司，要和百貨公司有同等競爭能力。」

誠品新店今開幕，誠品高雄義享店也同步開出。緊接著是台中七期大店將分階段試營運，今年10月底書店先開幕，其他區塊在今年底前營運，年底前若包含年底結束的誠品信義店，台灣、誠品生活共有54家店舖，店數重返「五」字頭。

此外，誠品攜手碳佐麻里進駐台南的店鋪，已可見外觀，6,000坪的規模與松菸店相當，預計明年第4季開幕。

誠品行旅住房率也逐步回溫，誠品行旅總經理王本仁表示，今年10-12月住房率會比前八個月好，主要受惠於文博會、台北時裝周和南港持續有展覽，今年有機會開始賺錢。

吳旻潔說，海外亦有不錯表現，今年因新展店有開辦費用，不過力拚第4季轉虧為盈之外，明年營運有機會「太陽出來了」，終止2021年以來年年虧損局面，並轉虧為盈。

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