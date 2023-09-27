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星展推出元宇宙大冒險 聚焦食物零浪費

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
星展集團推出「DBS BetterWorld」元宇宙大冒險，聚焦食物零浪費。圖/資料照片
星展集團推出「DBS BetterWorld」元宇宙大冒險，聚焦食物零浪費。圖/資料照片

星展集團在元宇宙打造以「食物零浪費」為主題的專屬遊戲，讓玩家能在遊戲中了解食物浪費議題的重要性，並藉由挑戰了解星展基金會獎勵金得主們如何用創新方案減少食物浪費，讓世界變得更加永續。

根據聯合國統計，全球每年約有13億噸食物被浪費，占所有食物產量的三分之一。對此，星展於2020年起倡議「食物零浪費」，呼籲員工、客戶、社區和一般大眾重視食物浪費的問題，截至2022年底，已透過減量、回收與再分配等方式，減少超過2,000噸的食物浪費。

新加坡星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英（Karen Ngui）表示，星展相信元宇宙能成為發揮正面力量的互動平台，也希望用更創新且具趣味的方式，加強大眾對永續的認識。「DBS BetterWorld」深入探討食物浪費所帶來的挑戰，而隨著元宇宙技術更加成熟，星展也會強化其應用，將虛擬的倡議成果轉化為現實世界的影響力。

繼於虛擬遊戲世界平台The Sandbox購地創建「DBS BetterWorld」後，再度於元宇宙打造以「食物零浪費」為主題的專屬遊戲。

遊戲體驗中，玩家必須完成一系列挑戰，參與五家星展基金會獎勵金得主的特殊行動，認識他們為了達成食物零浪費所採取的創新方案，內容包括啤酒製造商蒐集製造過程中產生的剩餘穀物再製為食品、透過銷售及再分配即期品減少食物浪費同時幫助弱勢、將廢棄停機坪等閒置空間改造為城市農場等。

星展銀行（台灣）自2020年起便和台灣食物銀行聯合會緊密合作，陸續於台北市信義區及花蓮贊助成立食物銀行旗艦店及大型倉儲中心，透過資源再分配的方式，讓各界捐贈的食物與物資能被更好的運用，在避免食物被浪費的同時，照顧周邊需要幫助的家戶。星展銀行（台灣）亦長期對內募集物資，並定期號召志工前往食物銀行協助食物箱的包裝，實際參與專案、活化食物旅程，減少食物浪費。

元宇宙 星展銀行 食物銀行

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