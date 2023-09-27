價量雙困 中鋼「面臨最大挑戰」

經濟下滑導致需求衰退，加上煤鐵原物料成本大幅上漲，鋼鐵市場面臨寒冬。中鋼董事長翁朝棟昨天發出一封員工信，指出「今年營運恐面對建廠以來最大挑戰，豈能不戰戰兢兢的應對」，引起中鋼員工與業界熱議。

中鋼之前全力撐盤，連續三個月盤價上漲，但理想與現實的差距愈來愈大，下游訂單只達目標六至八成。

此外，中國大陸十一長假在即，用鋼產業補庫存的意願低落，預期中的「金九」失色，上市鋼廠普遍認為今年鋼市恐提前過冬。

上市外銷鋼廠主管說，鋼市永遠有多、空兩派意見，現況則是說好的春燕沒看到半隻，應該是被放鴿子了，導致當前海外接單不如預期，只能向中鋼減量提貨。至於景氣何時能復甦？「可能明年第一季再看看」。

翁朝棟說，二○二一年中鋼創下建廠以來獲利新高榮景，去年下半年起鋼市即出現急凍景象，迄今情勢依然險峻。主因是美中對抗、全球升息、烏俄戰爭等，衍生能源、通膨、供應鏈失序等問題接踵而來，各國經濟復甦腳步蹣跚，用鋼需求大幅驟減，縱使調降售價也不易力挽狂瀾。

除了需求嚴重萎縮外，煤鐵原物料成本大幅上漲，鐵礦價格已自今年低點上漲兩成、煤礦更大漲四成，擠壓鋼廠獲利，迫使中鋼第四季鋼價不得不以平高盤開出，以適度反映原料成本。

翁朝棟指出，中鋼人可能冀望第四季盤價以平高盤開出後，公司或許能轉虧為盈，但是目前客戶慘澹經營，下單數量仍在未定之數，造成中鋼內外銷同時面臨量、價雙重困境、腹背受敵，「今年營運恐面對建廠以來最大挑戰，我們豈能不戰戰兢兢的應對」。

翁朝棟說，面對市況蕭條，中鋼與亞洲主要鋼廠同樣採取「降低成本」、「提高售價」及「拓銷高品級鋼」等三大方向應變。上半年精緻鋼品銷量約廿六萬公噸，銷量占比低於一成，毛利占比超過五成，驗證精緻鋼品的正確方向，卻也顯示一般品級鋼品毛利過低。

商品推薦

udn討論區