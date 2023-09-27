長榮結盟CIP 研發大綠能

長榮海運跨入「新能源」領域，海運業首例。長榮海運將攜手哥本哈根基礎建設基金（CIP），共同發展大綠能計畫，聚焦低碳、零碳能源研究與開發，最快10月下旬簽署合作意向書。

長榮、CIP雙方均證實此事，初步合作共識成型，但細節保密到家，原則上擬共同投入「零碳及低碳燃料開發研究」。業內猜測，氫能可能是一個重要方向。

ESG成全球顯學，長榮積極擘劃「下世代海運藍圖」，聚焦節能減排，日前投資新台幣1,577.5億元訂造24艘甲醇雙燃料船，為國內首例；10月再攜手CIP，投入零碳及低碳燃料開發研究。

長榮此次攜手CIP，市場認為主要是借重CIP綠能領域專業。CIP創立於2012年，是全球最大專注於再生能源投資的基金，投資領域涵蓋離岸及陸上風電、太陽能、生質能、輸配電系統、能量備轉及儲存，和電力多元轉換（Power-to-X）。

根據統計，船運業二氧化碳排放量占全球2%，若要減少碳足跡，就須讓船舶廣泛採用乾淨燃料。此次長榮投入研究開發，將成為海運業領頭羊。

因應全球新環保法規推動，長榮已有80%船配備脫硫設備，有效降低成本，聯合國訂定海事規範機構「國際海事組織」（IMO）將採更具企圖心的溫室氣體減排策略，把國際海運船舶淨零碳排目標年提前到2050年，長榮因此率先買進24艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪準備汰舊換新。

國內航運專家指出，IMO今年7月舉行海洋環境保護委員會第80屆會議（MEPC 80），會中修訂船舶溫室氣體減排目標，設定與2008年相比，於2030年減排20%、2040年減排70%、2050年達到淨零排放，將迫使航商加速朝向淨零排放轉型，環保法規規範內容會愈來愈嚴，除用乾淨能源，還必須要有相關配套措施，才能立於不敗之地。

專家分析，國際級海運企業對ESG議題一定要非常嚴謹，客戶在選擇海運公司時也一定會找符合ESG企業合作，所以要提前規劃。

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