「裕隆城」商場開幕在即！逾7500坪住宅區土地 最新開發進度曝光
裕隆（2201）集團跨足房產最大的開發案－新店「裕隆城」，本（9）月28日商場正式開幕，該商場不僅是新北市最大百貨影城，更擁有全亞洲最大誠品進駐地下一樓至四樓，目前試營運階段人潮絡繹不絕。
裕隆旗下100%子公司裕隆建設總經理羅文邑指出，集團在2017年將裕元開發建設更名為裕隆建設，裕隆建設現主要負責集團不動產開發相關事務，近期開發項目為新店「裕隆城」商場。
羅文邑說，新店「裕隆城」開發案原規劃商場結合住宅共同開發，2019年鑒於景氣，以及工程難度超過預期，還有完工後相關維護成本等考量，讓該案住宅區喊卡，惟商場仍持續建造。
羅文邑表示，目前裕隆建設首要任務，就是把新店「裕隆城」商場、商圈開發起來，把人潮帶進商場；他認為，「裕隆城」商場以品牌主題大店、文創藝文、自營主題與特色餐飲之方式，結合商業、科技、生活、人文等元素，打造休閒娛樂、美食購物、文創藝文，將提供並創造消費者舒適的購物、生活體驗之良好生活圈。
至於新店「裕隆城」住宅開發案，他強調，目前集團暫無開發時程表，但由於「裕隆城」住宅基地面積高達7,510坪左右，未來傾向找品牌建商共同開發、合作，並採分期開發進行。
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