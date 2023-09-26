快訊

陳零九損失15％資產！香港幣圈JPEX詐騙案燒到台灣 金管會說話了

寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI吉祥物就是它們！12月新光三越A11登場、店內模樣曝

這男人太狠了！JoemanYT頻道觀看次數「突破10億點閱」

「裕隆城」商場開幕在即！逾7500坪住宅區土地 最新開發進度曝光

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
裕隆建設總經理羅文邑(右二)今(26)日在為「MUJI無印良品全台首間國產材裕隆城示範門市」記者會後指出，「裕隆城」住宅開發案，目前暫無開發時程表，但由於「裕隆城」住宅基地面積高達7,510坪左右，未來傾向找品牌建商共同開發、合作。陳美玲/攝影
裕隆建設總經理羅文邑(右二)今(26)日在為「MUJI無印良品全台首間國產材裕隆城示範門市」記者會後指出，「裕隆城」住宅開發案，目前暫無開發時程表，但由於「裕隆城」住宅基地面積高達7,510坪左右，未來傾向找品牌建商共同開發、合作。陳美玲/攝影

裕隆（2201）集團跨足房產最大的開發案－新店「裕隆城」，本（9）月28日商場正式開幕，該商場不僅是新北市最大百貨影城，更擁有全亞洲最大誠品進駐地下一樓至四樓，目前試營運階段人潮絡繹不絕。

裕隆旗下100%子公司裕隆建設總經理羅文邑指出，集團在2017年將裕元開發建設更名為裕隆建設，裕隆建設現主要負責集團不動產開發相關事務，近期開發項目為新店「裕隆城」商場。

羅文邑說，新店「裕隆城」開發案原規劃商場結合住宅共同開發，2019年鑒於景氣，以及工程難度超過預期，還有完工後相關維護成本等考量，讓該案住宅區喊卡，惟商場仍持續建造。

羅文邑表示，目前裕隆建設首要任務，就是把新店「裕隆城」商場、商圈開發起來，把人潮帶進商場；他認為，「裕隆城」商場以品牌主題大店、文創藝文、自營主題與特色餐飲之方式，結合商業、科技、生活、人文等元素，打造休閒娛樂、美食購物、文創藝文，將提供並創造消費者舒適的購物、生活體驗之良好生活圈。

至於新店「裕隆城」住宅開發案，他強調，目前集團暫無開發時程表，但由於「裕隆城」住宅基地面積高達7,510坪左右，未來傾向找品牌建商共同開發、合作，並採分期開發進行。

裕隆城 文創 建商 誠品

延伸閱讀

9／28開幕！ 連假開逛新店「裕隆城」百貨特色亮點必看、20家美食&優惠情報快筆記

新店工地傳工安意外！鐵工失足從3樓半跌落至1樓 緊急送醫急救

新店登陸新店！【點點心】科技風15號店進駐新店裕隆城 消費送「小豬仔」、中秋大禮盒

吃豬排半價、送小籠包！裕隆城還有「5公分厚豬排丼」

相關新聞

業界熱議！中鋼董座給員工的一封信 翁朝棟：今年營運面臨史上最大挑戰

中秋節即將到來，中鋼（2002）董事長翁朝棟26日特別寫給同仁一封信，指出「今年營運恐面對建廠以來最大挑戰，豈能不戰戰兢...

萬海高雄港第五貨櫃中心碼頭投資工程發包 契約金額40億元

萬海（2615）之前就公告將斥資70餘億元投資高雄港第五貨櫃中心第79、80、81號碼頭，今天公告進行碼頭、櫃場工程發包...

看好新莊副都心！路易莎咖啡買進132.29坪建物 用於未來展店

路易莎咖啡（2758）看好北市新莊區副都心未來進駐人口會愈來愈多，預先投資將斥資8870萬元買2樓及4個停車位，預計2...

「裕隆城」商場開幕在即！逾7500坪住宅區土地 最新開發進度曝光

裕隆（2201）集團跨足房產最大的開發案－新店「裕隆城」，本（9）月28日商場正式開幕，該商場不僅是新北市最大百貨影城，...

搶攻共享市場！汽車租賃業與進口品牌合作 「千元內」就能開到進口車

汽車租賃業者與進口汽車品牌合作，要在iRent全面布局的共享市場外，搶下戰場。OPEL與歐吉汽車、格上汽車與VW和Vol...

調查指出房價有感上漲 新青安房貸上路後「購屋意願增近八成」

根據永慶房屋2023第四季網路會員調查，全台認為房價看漲維持34%，看跌較上季減少2個百分點至31% ，連三季下降。另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦