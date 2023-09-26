搶攻共享市場！汽車租賃業與進口品牌合作 「千元內」就能開到進口車
汽車租賃業者與進口汽車品牌合作，要在iRent全面布局的共享市場外，搶下戰場。OPEL與歐吉汽車、格上汽車與VW和Volvo合作，租賃業者藉進口品牌搶租賃市場，車廠可以提高能見度，消費者甚至可以以不到千元的租賃價格開到進口車，汽車戰場已從新車銷售擴及共享市場。
OPEL台灣總代理歐吉汽車宣布攜手利達租車，為喜愛德國進口車的朋友們提供OPEL車款短期租車、企業長租和商務用車租賃等服務，即日起至11月30日止租賃指定車型即享7折優惠價，於利達租車臉書按讚即可再享8折特別優惠。Mokka Edition打出日租1,400元，驚喜優惠價甚至只要999元。
格上租車則是已與VW和Volvo合作。格上租車雖然是裕隆集團旗下，不過短租和共享汽車卻不只是裕隆集團自家的NISSAN、納智捷的車款。目前VW和Volvo的幾款新車已經陸續到位，未來將有數百台VW與Volvo的進口新車加入格上的短租和共享汽車。雖然一般認為使用汽車共享服務的消費者以年輕族群為主，但仍有不少消費者希望能夠藉由短租或是汽車共享開到不同的新車，體驗一下進口車的感受。
格上公司指出，和泰（2207）集團的iRent較早加入市場，已經建構一定程度的會員數與車口數，後進者要搶下市場，一定要做到區隔化。因此格上提供的汽車品牌相對較多元，而且即使是進口車品牌，租賃價格比起國產車並未高出多少，這也是格上汽車未來將著力的重點。包括VW和Volvo目前已經陸續到位，初期先進入短租門市，後續將成為裕隆集團搶攻共享汽車的要角。
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