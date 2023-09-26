快訊

日本水產品逾萬公斤邊境遭攔 食藥署曝最新氚監測情形

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看好腸病毒疫苗商機 國光生技子公司安特羅與越南簽訂銷售合約

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

國光生技子公司安特羅生技宣布，腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂代理銷售合約，率先布局越南市場做為進軍東南亞的前哨站。

安特羅表示，腸病毒疫苗除了供應台灣幼兒防疫外，由於安特羅腸病毒疫苗已在越南完成三期臨床收案，再加上越南也是腸病毒71型流行區，對疫苗需求殷切，安特羅鎖定越南一年超過100萬的新生兒市場，預計2025年在越南上市。

安特羅生技總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗上市以來，在台灣的銷售穩定成長，由於安特羅腸病毒疫苗原液生產線，明年底可望從國衛院移回國光生技細胞廠，產量將明顯放大，為了提前布局，安特羅自腸病毒疫苗在台灣取得藥證後，立即與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒疫苗銷售合作備忘錄，經過半年的洽談確認市場需求，最近雙方更進一步完成代理銷售合約簽訂，一旦腸病毒疫苗在越南取得藥證，即可在越南上市。

安特羅腸病毒71型疫苗，以台灣流行之B4亞基因型病毒株，配合國光生技新一代高產能細胞培養生物反應器製程；疫苗上市後，已優先保護台灣幼兒免於腸病毒威脅，為防疫再添利器。安特羅指出，越南為前進東南亞市場的第一站，未來更將目標鎖定一年超過二千萬劑的東南亞各國新生兒市場，同時進一步布局進入大陸市場。

疫苗 腸病毒 越南

延伸閱讀

新冠病毒對免疫低下族群的威脅仍大 專家建議新型疫苗和單株抗體延續保護！

國光子公司安特羅與越南簽銷售合約 攻腸病毒疫苗商機

免疫低下族群想過正常社交生活 擔心只有疫苗還不夠

鼓勵長者打滿3種疫苗 桃園送超商禮券與快篩

相關新聞

北捷最夯捷運宅出爐 這站兩年成交近2千戶第一名

北捷最夯捷運宅在哪？房屋搜尋平台「樂屋網」以台北捷運營運中的主要5條路線為例，統計每條捷運線路，近兩年成交量最高的捷運站...

逛街嘗美食 台北車站K區地下街10月1日起試營運

台北市市場處轄管之台北車站K區地下街在今年4月重新公開招標，由東森得易購股份有限公司（東森公司）得標獲得經營權，該公司經...

立凱電LFP授權技轉澳商簽約 強韌海外電池供應鏈

鋰智財供應商立凱電今天公告，與澳洲磷礦商AVENIRA（AEV）簽署生產授權許可和服務合約，有助強韌歐、美、日、韓及印太...

百戶住家搬離了！北市吉林路千坪連棟公寓將改造豪宅

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰今（26）日表示，睽違十年，鄉林回歸台北核心蛋黃區的中山區吉林路推新案，整合20年的近1...

第3季2車型新車安全評等結果出爐 FORD KUGA僅獲3星

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，作為消費者購車參考，近日完成第3批車型挑選、購置、試驗及...

國光子公司安特羅與越南簽銷售合約 攻腸病毒疫苗商機

國光生技（4142）子公司安特羅（6564）今（26）日宣布，腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）與越南國營最大疫苗公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦