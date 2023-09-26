聯邦快遞為亞太、中東和非洲地區電子商務賣家 提升運輸服務體驗

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞為客戶提升線上運輸體驗。FedEx Ship Manager™（FSM）運輸工具中的新自動化電子商務功能，能夠協助亞太、中東和非洲地區的小型企業和電商賣家線上高效管理貨件。

位於亞太、中東和非洲的63個國家和地區皆可使用這項新功能，企業只需透過簡單步驟即可透過線上訂單建立運輸貨件及相關文件，相較於手動輸入資料建立訂單節省了大量時間。客戶現可在fedex.com上將Shopify、BigCommerce、WooCommerce和PrestaShop等店家資訊與FSM同步。未來也將新增更多的電子商務平台和市場。

此外，聯邦快遞的客戶現在也可以： 連接FSM與其電子商務平台或市場，以自動下載訂單資訊； 一鍵創建和列印多個訂單標籤，並與電子商貿文件同步，使清關流程更為順暢； 在銷售平台上同步更新訂單編號和運送狀態，並通知買家訂單已出貨。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區市場行銷和客戶體驗高級副總裁Salil Chari表示：「正如電子商務賣家力爭為客戶提供順暢的購物體驗，我們也致力於為電子商家提供使之產生差異，更有效率、更便利的運送服務。而這項新功能可幫助小型企業享受自動化的電子商務運輸服務，並把節省下來的時間投入到更具策略意義的任務上，推動其未來發展。作為一家致力於透過科技為未來創造無限可能的公司，聯邦快遞將繼續為我們的客戶打造更多世界級的數位化解決方案。」

聯邦快遞正積極拓展電子商務服務，並提供多種解決方案，包含聯邦快遞電商兼容解決方案等B2B市場電子商務經營模式、客製化的「最後一哩」運輸和即時通訊服務，並透過FedEx Delivery Manager International等數位化工具取得最新的貨件通知，確保消費者的貨件送達指定地點。

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