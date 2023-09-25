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台灣大車隊攜手2023台灣文博會 打造「移動展覽館」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
55688多元司機簡大哥表示，自己平常就有關注動漫，能將台灣特有的動漫IP【小貓巴克里】貼在車上、行駛在路上讓更多人看到，能以行動相挺台灣文化感到自豪。台灣大車隊提供
55688多元司機簡大哥表示，自己平常就有關注動漫，能將台灣特有的動漫IP【小貓巴克里】貼在車上、行駛在路上讓更多人看到，能以行動相挺台灣文化感到自豪。台灣大車隊提供

55688集團旗下台灣大車隊（2640）與2023台灣文博會再次攜手合作，推出史無前例的移動展覽館，讓「看展覽」跳脫空間和地點的框架，將展演活動帶到城市街道與民眾的生活中，透過雙方設計師的巧思，將24款「台灣特有種：台灣插畫IP」融入小黃計程車與多元計程車的車身閃電圖騰中，透過民眾日常隨處可見的計程車交通載體，打造美學注入生活服務場景。

台灣向來以多元文化和獨特的文創內容而自豪，但如何讓民眾看到台灣文創軟實力，是一道難解的課題。這次台灣大車隊與2023台灣文博會攜手合作，用前所未有的展現方式，讓台灣各地城市街道化為文藝伸展台。自即日起至年底，台灣大車隊有上百台小黃與多元計程車貼上台灣文博會精心挑選的「台灣特有種本土插畫IP」車貼。台灣特有種IP包括，我是馬克、幾米、小貓巴克里、汪來汪趣、Ｈ.H先生等，它們將成為台灣文創的代表，出現在城市的每個角落，讓民眾站在街頭就能沉浸在這場文化饗宴中。

55688集團執行長林念臻表示，結合今年台灣文博會的主題是全民參與、打開多元，這個概念與我們集團的品牌理念 (開放場域、跨界合作) 一致，因此雙方理念一拍即合，文博會特別將「台灣特有種：台灣插畫IP」授權融入我們去年與高雄文博會合作的車身閃電圖騰中，將台灣文創軟實力從展覽館帶進街道上與民眾的生活中。計程車身上面的閃電圖騰給人活潑、速度感的氛圍，象徵品牌期許提供消費者速度、便利的叫車與生活媒合服務，這次透過行動展覽館的打造，期望帶給台灣的城市街道可愛、活潑、趣味的視覺饗宴。

擔任55688多元計程車司機的簡大哥是【小貓巴克里】的粉絲，他說道：「我自己本身就有關注動漫，能將喜歡的台灣動漫IP貼在車上、行駛在路上讓更多人看到，以行動相挺台灣文化，我感到很自豪。而且每天上工前看一眼可愛的車貼、就能給我活力與元氣，乘客也會好奇詢問，主動和我閒聊動漫話題。」

另一位司機許大哥說，貼上台灣特有的動漫IP【夏仙】車貼後，讓我的車子成為馬路車陣中最閃亮的一顆星，增加辨識度讓乘客方便認車，是意想不到的好處。

2023台灣文博會為史上最大規模，展館數歷屆最多，首次跨出單一縣市全台響應，從舊空總出發，延伸至國家鐵道博物館、華山文創園區、松山文創園區與花博爭艷館等五大文化場域。展期從9月22日開始至10月1日，歡迎有興趣的民眾至各展區參觀。

台灣大車隊與台灣文博會攜手以「全民參與、打開多元」的概念，打造移動展覽館，為城市街道增添文創風采。台灣大車隊提供
台灣大車隊與台灣文博會攜手以「全民參與、打開多元」的概念，打造移動展覽館，為城市街道增添文創風采。台灣大車隊提供
台灣大車隊將24款「台灣特有種-台灣插畫IP」融入小黃與多元計程車的閃電圖騰，讓展覽跳脫空間限制，融入到民眾日常生活。台灣大車隊提供
台灣大車隊將24款「台灣特有種-台灣插畫IP」融入小黃與多元計程車的閃電圖騰，讓展覽跳脫空間限制，融入到民眾日常生活。台灣大車隊提供

計程車 台灣大

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