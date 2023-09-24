智擎新藥 PEP07 獲 TFDA 核准進行一期實體腫瘤臨床試驗
智擎（4162）日前公告，研發中新藥PEP07已獲得台灣衛福部食藥署（TFDA）審查核准進行第一期實體腫瘤人體臨床試驗。
智擎說明，PEP07是Checkpoint Kinase 1 (Chk1) 的口服小分子抑制劑，作用於DNA損傷反應(DDR)途徑，Chk1抑制劑在細胞對DNA損傷的表現中有重要的作用，可增強細胞毒性療法對DNA的破壞作用，並可阻礙腫瘤細胞的自我修復，進而導致腫瘤細胞死亡。
相較於其他DDR的競品，PEP07具有高度選擇性，良好口服身體可利用率，並可通過腦血管障壁。PEP07在前臨床腫瘤模型中，已證實單藥活性以及合併其他標準治療的潛力。PEP07為智擎於2022年09月由Sentinel Oncology公司取得SOL-578 (PEP07)全球之開發、製造與商品化等之獨家授權。
智擎說明，PEP07臨床試驗設計包括血液腫瘤及實體腫瘤。近期PEP07進行之血液腫瘤第一期人體臨床試驗，第一位病患已開始接受藥物投與。智擎的下一步是啟動實體腫瘤第一期人體臨床試驗。
根據世界衛生組織的GLOBOCAN 2020報告，2020年全球初次診斷為癌症患者共計1,929萬2,789人，當年死因為癌症者共計995萬8,133人。
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