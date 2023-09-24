快訊

BLACKPINK崩壞照流出 粉絲道歉「可是她們這樣還是好可愛」

柔道男神！楊勇緯兩個「半勝」晉8強 將碰日本強敵近藤隼斗

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次沒有星冰樂

智擎新藥 PEP07 獲 TFDA 核准進行一期實體腫瘤臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

智擎（4162）日前公告，研發中新藥PEP07已獲得台灣衛福部食藥署（TFDA）審查核准進行第一期實體腫瘤人體臨床試驗。

智擎說明，PEP07是Checkpoint Kinase 1 (Chk1) 的口服小分子抑制劑，作用於DNA損傷反應(DDR)途徑，Chk1抑制劑在細胞對DNA損傷的表現中有重要的作用，可增強細胞毒性療法對DNA的破壞作用，並可阻礙腫瘤細胞的自我修復，進而導致腫瘤細胞死亡。

相較於其他DDR的競品，PEP07具有高度選擇性，良好口服身體可利用率，並可通過腦血管障壁。PEP07在前臨床腫瘤模型中，已證實單藥活性以及合併其他標準治療的潛力。PEP07為智擎於2022年09月由Sentinel Oncology公司取得SOL-578 (PEP07)全球之開發、製造與商品化等之獨家授權。

智擎說明，PEP07臨床試驗設計包括血液腫瘤及實體腫瘤。近期PEP07進行之血液腫瘤第一期人體臨床試驗，第一位病患已開始接受藥物投與。智擎的下一步是啟動實體腫瘤第一期人體臨床試驗。

根據世界衛生組織的GLOBOCAN 2020報告，2020年全球初次診斷為癌症患者共計1,929萬2,789人，當年死因為癌症者共計995萬8,133人。

智擎

延伸閱讀

屏東明揚工廠大火消防員殉職 屏檢以最速件比對DNA

參議員涉貪遭訴／梅南德茲曾上網搜「1公斤黃金值多少錢」

陳其邁慰問 殉職消防員賴俊儒父懇求勿解剖「很痛！」

人夫驗DNA發現三孩皆非親生「父親還非同人」 妻曝出軌真相

相關新聞

金仲獎出爐！蔡英文總統勉勵房仲業者維持專業態度 信義蟬聯獲最多獎項

有「房仲業奧斯卡」之稱的金仲獎20日在高雄舉辦第22屆頒獎典禮，總統蔡英文受邀出席並特別勉勵與會的獲獎者，期許房仲業者可以秉持一貫審慎、專業的態度，為民眾打造安心的交易環境；也希望政府的各項政策可以有助於保障民眾權益，能夠「租得起、住得起、買得起」。今年信義企業集團共有27人獲獎，3人更一舉拿下評審團大獎，順利蟬聯金仲獎獲獎人數最多的企業。

中航樂觀Q4散裝輪運價

中航發言人唐邦正昨（23）日表示，雖然海岬型散裝輪運價下半年持續震盪，不過因期貨運價超越現貨運價，顯示市場對第4季走勢仍...

大數字／造紙總生產量 探五年低點

過去三年疫情造成造紙市場需求起伏不定，另一方面，國際局勢、物價上漲和環保壓力也對產業發生影響，高成本成為產業現實，台灣去...

大數字／紙板內銷衰減 外銷逆勢增加

去年本土新冠疫情爆發，終端消費力疲軟俱導致包裝市場景氣低迷，2022年台灣工紙與下游加工紙品銷量因而較上年度下滑，不過，...

大數字／漿價今年顯著回檔 需求仍低

俄烏戰爭爆發是2022年造紙業成本高掛的主因。俄羅斯是木片出口大國，戰爭影響木材供應，使木片價格飆漲，2022年市場價格...

產業追蹤／智造助攻 金屬製品業升級

智慧製造（Smart Manufacturing）是整合了製造技術與數位科技、自動化技術、人工智慧（AI）、網路科技（如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦