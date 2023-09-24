減塑環保愛地球 群益奉茶站啟用傳遞幸福溫度

群益金鼎證券響應行政院環境保護署全民綠生活，9月23日(周六)在中港分公司宣布「群益奉茶站」正式起跑，群益證全台52個據點都歡迎民眾來裝水兼做理財規劃，群益同時在部分飲水機台上設置「愛地球減塑計數器」，民眾在裝水的同時，能了解自身為地球減量多少的瓶裝塑料，為環境盡一份心力，群益與全民共同為永續環保減塑愛地球而努力。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，推動ESG環保永續之外，群益相當重視「服務的溫度」，秉持奉茶人好客、良善的精神，不論是旅人或民眾，來到群益分公司的據點，都可以持環保容器盛裝飲用水；李文柱盼能藉由奉茶站的啟動傳遞溫暖，「用心」傾聽客戶心聲、「用心」服務客戶需求，帶動更好的服務體驗，邀請全民一起環保愛地球。

首度啟用的群益奉茶站，外觀有濃濃的古樸文青懷舊風，飲水機特別裝設「愛地球減塑計數器」，民眾每裝0.6公升的水，會換算節省1瓶的寶特瓶，透過計數器螢幕能一目瞭然減少的塑膠量。群益金鼎證券希望透過此舉，能喚起更多企業和個人的環保意識，共同為創造一個更美好的地球而努力。

奉茶文化是台灣最美的風景，提供出外的旅人盛裝解渴，隨著時代的推移，奉茶文化漸漸式微，取而代之的是商店販售的瓶裝水，根據環保署資料，在台灣每年消耗高達11億支瓶裝水造成環境廢棄物產生，因為製造寶特瓶的過程中，平均需要耗用10.5公升的水和250毫升石油的能源，同時也釋放出93公克的二氧化碳。群益金鼎證券在中港分公司啟動的「群益奉茶站」，希望提供民眾及旅客飲用，減少塑料產生，為環境盡心力。

群益金鼎證券表示，不僅是客戶的財富管理的好夥伴，也是環保愛地球的好助手，在今年響應世界地球日，號召北中南52家分公司響應，關燈1小時。在環境生態上，響應天下雜誌「為淡水河做一件事」，邀集同仁參與移除強勢侵入種小花蔓澤蘭。群益金鼎證券善盡社會責任，ESG成績獲專業機構肯定，入選「臺灣永續指數」成分股、獲金彝獎「傑出社會責任獎」，顯示在經營績效、環境保護、企業社會責任及公司治理方面肯定，未來持續秉持一貫信念落實社會關懷，善盡永續發展責任。 群益奉茶站在部分飲水機台上設置「愛地球減塑計數器」，民眾在裝水的同時，能了解自身為地球減量多少的瓶裝塑料。(記者廖賢龍/攝影)

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