中秋烤肉別用醬 自己做五香粉簡單又美味
中秋節許多人喜歡烤肉，烤肉美味的關鍵在於醃漬肉品的香料與醬汁，市售烤肉醬百百款，未必每一罐都能令人安心，為了安心吃，可以自己買辛香料，利用破壁調理機即可DIY打出了一瓶隨心所欲萬用百搭的五香粉。
「我愛Staub鑄鐵鍋」臉書社團社友邱若梅表示，剛好想醃中秋烤肉的五花肉，但是被食安新聞嚇了多次，乾脆自己打香料粉。上網查詢，原來坊間常看到的「五香粉」是花椒、肉桂、八角、丁香、茴香籽，她因為不喜歡肉桂的味道而自動捨棄了肉桂，多添加了台灣特有的胡椒「馬告」，透過德國雙人ENFINIGY鈦銀系列破壁調理機即可完成。
馬告一打開真的有淡淡檸檬香，是風味超級好的香料，破壁機的蓋子有附一個方便的小量杯，她稍微抓了各40ml的量，一鍵式旋鈕操控很容易操作，一、兩分鐘就打好了，她特別提醒大家，打開時要小心，否則粉末會「撲鼻」。
不少社有都入手破壁調理機，可以打果汁、豆漿，也可以做多種料理、飲品，沒想到還能打香料。社友陳雨芯讚賞道「真的超方便，香料自己調。
社團管理員指出，自己購買的辛香料原食材更加安心，再加上在地化的馬告，這樣的香料粉醃製效果一定很棒。原汁原味的料理 ，透過自己喜歡的香料做醃漬 ，感受視覺、嗅覺、味覺的感官體驗，對辛香料有興趣的社友一定感同身受。
定居德國的社友艾羅拉表示，自製辛香料要擔心的是原料，通常乾貨都必須燻硫磺，有些產地不按照標準加硫磺，有些地方食品法規嚴格，區別很大，現在好多乾貨不合格，因此挑乾貨看產地很重要。
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