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中秋天公不作美 下周「這日」後雨區擴、熱帶系統可能生成

以「讓利」博得地主青睞 「鴻奕嘉潤世紀享」成功於推動都更案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「鴻奕嘉潤世紀享」23日舉行隆重的開工動土典禮，出席動鏟貴賓左起：建築師江雅芳、 億東營造董事長朱玉珠、高得石材董事長張泰西、 新竹縣議會議員張珈源、 嘉潤建設總經理賴嘉鴻、 鴻奕建設總裁陳福源、 台新銀行資深副總蘇韻琇、 鴻奕建設總經理高建順、 鴻奕建設董事長柯文軒、 峻勝建設董事長許淵勝、 和賦建設董事長朱倉賦 、億東營造總經理陳淳清。 業者／提供
「鴻奕嘉潤世紀享」23日舉行隆重的開工動土典禮，出席動鏟貴賓左起：建築師江雅芳、 億東營造董事長朱玉珠、高得石材董事長張泰西、 新竹縣議會議員張珈源、 嘉潤建設總經理賴嘉鴻、 鴻奕建設總裁陳福源、 台新銀行資深副總蘇韻琇、 鴻奕建設總經理高建順、 鴻奕建設董事長柯文軒、 峻勝建設董事長許淵勝、 和賦建設董事長朱倉賦 、億東營造總經理陳淳清。 業者／提供

竹北六家喜來登商圈老舊販厝雲集，由於房地產價格已經水漲船高，危老建案都更整合十分不易。由專業職人組成的「鴻奕建設」將熱忱與誠信價值作為企業精神，攜手資深建築人領軍的「嘉潤建設」，延續北市民生東路「嘉潤一御」的危老重建成功經驗，成功整合竹北市核心危老重建基地，雙強聯名強勢推出指標代表作「鴻奕嘉潤世紀享」，於今（23）日舉行隆重的開工動土典禮，規劃2025年第1季完工交屋。

「鴻奕嘉潤世紀享」基地位於竹北市嘉興路段，與「享平方影城」隔著40米的自強南路，步行即可抵達同樣位於光明六路東一段上的豐邑喜來登大飯店、及遠百竹北店，坐擁三大生活地標的絕對優勢，也是鴻奕與嘉由新北市進軍竹北市場的代表作。

鴻奕建設總裁長陳福源表示，竹北房市的激烈競爭、寸土寸金，已經是大家耳熟能詳的話題；外地的建商想要在竹北占有一席之地，非常不容易。我們這次很努力也很幸運，聽說竹北有一塊危老都更的土地，就連在地建商都沒辦法成功整合，前前後後延宕了好幾年；團隊經營土地開發已經很長一段時間，樂於去傾聽地主的需求、實踐雙方共同的夢想，腳踏實地；加上這次攜手嘉潤建設的資深建築團隊，以及雙北都更的推案經驗，兩大品牌的優勢加總起來，就是日積月累的「誠信」與「專業」，能「讓利」與地主是我們這次成功邁入竹北的最大助力。

嘉潤建設總經理賴嘉鴻指出，本案是屬於危老都更，最重要的是提供給地主以及住戶比過去更好的生活、更好的環境，例如這塊基地位處的嘉興路，是竹北較早開發的地段，到現在依然是精華區域，但過去的街道設計從現在看來是非常狹窄曲折，所以我們這次特別用心在改善巷道的環境，以及建築的規劃，要符合生活上的實用性，同時帶動整個區域街景的設計美學。

賴嘉鴻說，雖然今年在大環境的影響下，房市有逐漸趨緩的現象，投資客逐漸退場，上半年新竹縣的交易量減幅甚至達到33%；不過竹北的剛性需求仍然具備強大的支撐力，從「鴻奕嘉潤世紀享」97戶住宅三個月內完銷來看，證明好的產品不會受大環境影響，在地段、規劃、產品上我們有絕對的信心，能受到廣大自住客的青睞。

陳福源透露，首案熱銷的佳績，讓鴻奕、嘉潤初次攜手竹北推案就成功拔得頭籌，不但踩穩了深耕區域的第一步；也更有信心、更加專注在未來第二期的土地整合與產品規劃，持續以企業的誠信理念、專業整合能力，再次以危老都更締造有口皆碑的熱銷指標，達成共榮共好的雙贏局面。

「鴻奕嘉潤世紀享」成成整合危老建案都更案，入主竹北喜來登商圈。記者李珣瑛／攝影
「鴻奕嘉潤世紀享」成成整合危老建案都更案，入主竹北喜來登商圈。記者李珣瑛／攝影
「鴻奕嘉潤世紀享」規劃10戶店面、97戶住宅。記者李珣瑛／攝影
「鴻奕嘉潤世紀享」規劃10戶店面、97戶住宅。記者李珣瑛／攝影

都更 喜來登 建商

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