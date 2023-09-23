以「讓利」博得地主青睞 「鴻奕嘉潤世紀享」成功於推動都更案

竹北六家喜來登商圈老舊販厝雲集，由於房地產價格已經水漲船高，危老建案都更整合十分不易。由專業職人組成的「鴻奕建設」將熱忱與誠信價值作為企業精神，攜手資深建築人領軍的「嘉潤建設」，延續北市民生東路「嘉潤一御」的危老重建成功經驗，成功整合竹北市核心危老重建基地，雙強聯名強勢推出指標代表作「鴻奕嘉潤世紀享」，於今（23）日舉行隆重的開工動土典禮，規劃2025年第1季完工交屋。

「鴻奕嘉潤世紀享」基地位於竹北市嘉興路段，與「享平方影城」隔著40米的自強南路，步行即可抵達同樣位於光明六路東一段上的豐邑喜來登大飯店、及遠百竹北店，坐擁三大生活地標的絕對優勢，也是鴻奕與嘉由新北市進軍竹北市場的代表作。

鴻奕建設總裁長陳福源表示，竹北房市的激烈競爭、寸土寸金，已經是大家耳熟能詳的話題；外地的建商想要在竹北占有一席之地，非常不容易。我們這次很努力也很幸運，聽說竹北有一塊危老都更的土地，就連在地建商都沒辦法成功整合，前前後後延宕了好幾年；團隊經營土地開發已經很長一段時間，樂於去傾聽地主的需求、實踐雙方共同的夢想，腳踏實地；加上這次攜手嘉潤建設的資深建築團隊，以及雙北都更的推案經驗，兩大品牌的優勢加總起來，就是日積月累的「誠信」與「專業」，能「讓利」與地主是我們這次成功邁入竹北的最大助力。

嘉潤建設總經理賴嘉鴻指出，本案是屬於危老都更，最重要的是提供給地主以及住戶比過去更好的生活、更好的環境，例如這塊基地位處的嘉興路，是竹北較早開發的地段，到現在依然是精華區域，但過去的街道設計從現在看來是非常狹窄曲折，所以我們這次特別用心在改善巷道的環境，以及建築的規劃，要符合生活上的實用性，同時帶動整個區域街景的設計美學。

賴嘉鴻說，雖然今年在大環境的影響下，房市有逐漸趨緩的現象，投資客逐漸退場，上半年新竹縣的交易量減幅甚至達到33%；不過竹北的剛性需求仍然具備強大的支撐力，從「鴻奕嘉潤世紀享」97戶住宅三個月內完銷來看，證明好的產品不會受大環境影響，在地段、規劃、產品上我們有絕對的信心，能受到廣大自住客的青睞。

陳福源透露，首案熱銷的佳績，讓鴻奕、嘉潤初次攜手竹北推案就成功拔得頭籌，不但踩穩了深耕區域的第一步；也更有信心、更加專注在未來第二期的土地整合與產品規劃，持續以企業的誠信理念、專業整合能力，再次以危老都更締造有口皆碑的熱銷指標，達成共榮共好的雙贏局面。 「鴻奕嘉潤世紀享」成成整合危老建案都更案，入主竹北喜來登商圈。記者李珣瑛／攝影 「鴻奕嘉潤世紀享」規劃10戶店面、97戶住宅。記者李珣瑛／攝影

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