中國建經及旗下中國開發 獲中華建築都市更新危老重建金石首獎

以「永續環境 健康建築」為2023年主題的中華建築金石獎，於20日盛大舉行頒獎典禮，賴清德副總統親臨會場致詞恭賀得獎企業，並由鄭文燦行政院副院長、游錫堃立法院院長等多位行政部會首長，頒發給受到專業評委肯定的建築個案作品。深耕都更危老與海砂屋社區重建超過20餘載的中國建築經理公司，以復興危老案獲得都市更新／危老重建金石獎，子公司中國開發資產管理公司，更以南港玉成公辦都市更新案，勇奪規劃設計類金石首獎。

賴副總統於致詞時除代表蔡英文總統恭喜每一位得獎人，亦表示建築建設帶給國家、社會很大的進步動力，期盼得獎的建築業者能協助政府，在面對都市更新、淨零轉型、人口老齡化等議題上，共同加強投入居住安全、降低碳排、長輩宜居方案，進而帶動經濟內需發展。

如賴副總統期許，中國建經自民國75年由台灣土地銀行及兆豐國際銀行投資成立以來，投入建經服務至今已近40年，體認老舊社區進行都市更新之重要，除協助921受災戶重建家園、高氯離子混凝土建物（俗稱海砂屋）重建，同時協助都更危老重建，至今已有超過60個全案管理執行完成個案、承作近5,550戶都更與危老重建、總工程造價達新台幣385億元以上的亮麗實績。中國開發資產管理公司則為中國建經100%轉投資，專精於不動產開發，與母公司合收資本額達13.08億元。可說不僅是第一家建築經理公司，也是投入全台社區重建時間最早、承接重建案型最多元、規模涵蓋最廣泛的建經公司團隊。

而勇奪本屆都市更新組金石首獎的南港玉成公辦都市更新案，是中國開發跨國邀請普立茲克建築獎得主日本建築師伊東豊雄共同合作，於110年國家住宅及都市更新中心招商案中脫穎而出、取得出資人綜合評選之最優申請人資格，為台獻出伊東大師首座公益暨住宅作品。

伊東思考整體人口結構變化及新生活型態轉變，提出新世代住宅新詮釋，於本案規劃建構混齡生活及資源共享的空間，在地面層導入托嬰中心及農作物產銷友善店鋪等公益性設施，示範打造如眾人之家home-for-All的健康生活與公益共享空間、以國際品位層級呈現全齡共生共榮的願景，獲得產官學研評委評審為金石首獎，實至名歸。未來將興建地上11層，地下3層的社會住宅；以及地上14層，地下3層的都更住宅，期望於2027年完工。

深耕重建領域多年的中國建經，本屆另一個獲得金石獎專業評委肯定的案子，是位處北市東區靜巷內、原建物已超過50年的復興危老案。中國建經總經理楊享洪表示，該社區改建議題討論近二十年、歷經多次建商整合又破局，最後透過同街廓內知名執業建築師推薦接觸中國建經，於108年正式啟動本危老重建案。

中國建經依不同土地建物所有權狀況，以公平公正公開透明做法，取得全數地主認同；並運用靈活多元共識形成方式，不讓衝擊全球的新冠疫情耽擱重建推進；所引發的漣漪效應擴散，甚至成功啟動全街廓都更重建，全街廓終因本案推進重建，而有了整體改頭換面的契機。本案規劃一棟RC構造地上13層、地下3層機械車位之純住宅大樓，同時為促進整體規劃發展，一併與鄰地都更改建案之人行軸帶一體規劃，創造同街廓共贏之優質居住環境。

中國建經組織成員囊括建築、土木、地政、都市計劃、法律、企管、財務等各種專門人才，自921震災發生後，積極協助災損及老舊建物都更改建，並配合國家政策推動都市更新廣宣及教育訓練，實績顯赫，多次獲獎，並深得各方肯定；長年致力於推動都市更新及危老建物改建，亦執行一般合建案及買賣土地開發投資興建案，採一條龍的服務方式，獲得客戶良好信賴。

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