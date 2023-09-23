意外！北市14商圈出現億級店面 這兩商圈竟掛蛋

近來北市各商圈逛街人潮明顯增多，帶動店面交易回溫，台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市店面交易，截至目前為止，已有15筆億元以上交易，分別位於14個商圈，可謂遍地開花。

這14個商圈包括台北車站、條通商圈、五分埔商圈等傳統商圈，觀光型的寧夏夜市商圈、東門商圈，辦公型的內科、南京光復商圈，以及仁愛金山生活圈、榮民總醫院生活圈等在地型商圈，也都有高總價店面交易出現。

不過熱門的東區、西門町截至目前都尚未出現總價億元以上店面交易。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，疫後東西區的復甦力道略有不同，西區的西門町近來逐漸重拾往日繁榮光景，伴手禮、時尚潮牌也陸續回歸西門町，使西門町的店面租賃轉熱，店租行情也有回溫，店面屋主在租市回穩的情況下，釋出的意願不高，因此近來少有店面交易傳出。

東區近年的租金雖有下修，但臨大馬路的大店面，不論租金還是售價，都還是處於相對高水位，因此在東區物色店面的買家，多半鎖定巷弄間總價門檻相對低的物件，使東區今年的億級店面交易較淡。

陳定中表示，去年防疫鬆綁後，國內的內需市場開始回溫，除了餐飲旅宿業明顯復甦，有店面需求外，AI相關的科技產業成了當紅炸子雞，業者也有擴店需求。

此外平均地權條例的打炒房新制，「管住不管商」、「打炒作不打自用」，因此包括旅宿、店面等商用不動產，後市展望相對穩健，成為投資置產買家出手卡位的重點之一。

其中地段佳、保值性強、租金收益穩定、附加價值高的成熟商圈店面，更是企業與投資人長線布局的首選。

以今年3月以1.2億元交易的五分埔商圈巷內店面為例，台灣房屋建國民生加盟店副店長何志剛指出，該店面有地下室使用權，且有其他增建空間，附加價值不俗，因而拉高單坪價格，以單價393.4萬元，暫居今年的台北店面單價王。

今年也有許多高屋齡的透天店面締造上億身價，第一建經研究中心副理張菱育表示，這些老透店地段精華，且部分物件位居能見度高的三角窗，店面效益顯著，租金表現也頗具水準。

她表示，老透店的土地持分大，產權又相對單純，整合重建的機會較濃厚，因此常吸引建商出手，短期內可邊整合邊收租，長期又能展望重建遠景，使老透店成為近期高總價店面交易的常客。

資料來源／台灣房屋

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