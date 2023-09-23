快訊

勞退新制分紅有望創新高 誰有份？誰分得多？一次看懂

搶救明揚大火多人殉職 6大退避權能成為消防員保命符？

周杰倫開早餐店？「招牌小眼睛」吸客朝聖 真相曝光網大讚

意外！北市14商圈出現億級店面 這兩商圈竟掛蛋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
東門商圈示意圖／記者游智文攝影
東門商圈示意圖／記者游智文攝影

近來北市各商圈逛街人潮明顯增多，帶動店面交易回溫，台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市店面交易，截至目前為止，已有15筆億元以上交易，分別位於14個商圈，可謂遍地開花。

這14個商圈包括台北車站、條通商圈、五分埔商圈等傳統商圈，觀光型的寧夏夜市商圈、東門商圈，辦公型的內科、南京光復商圈，以及仁愛金山生活圈、榮民總醫院生活圈等在地型商圈，也都有高總價店面交易出現。

不過熱門的東區、西門町截至目前都尚未出現總價億元以上店面交易。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，疫後東西區的復甦力道略有不同，西區的西門町近來逐漸重拾往日繁榮光景，伴手禮、時尚潮牌也陸續回歸西門町，使西門町的店面租賃轉熱，店租行情也有回溫，店面屋主在租市回穩的情況下，釋出的意願不高，因此近來少有店面交易傳出。

東區近年的租金雖有下修，但臨大馬路的大店面，不論租金還是售價，都還是處於相對高水位，因此在東區物色店面的買家，多半鎖定巷弄間總價門檻相對低的物件，使東區今年的億級店面交易較淡。

陳定中表示，去年防疫鬆綁後，國內的內需市場開始回溫，除了餐飲旅宿業明顯復甦，有店面需求外，AI相關的科技產業成了當紅炸子雞，業者也有擴店需求。

此外平均地權條例的打炒房新制，「管住不管商」、「打炒作不打自用」，因此包括旅宿、店面等商用不動產，後市展望相對穩健，成為投資置產買家出手卡位的重點之一。

其中地段佳、保值性強、租金收益穩定、附加價值高的成熟商圈店面，更是企業與投資人長線布局的首選。

以今年3月以1.2億元交易的五分埔商圈巷內店面為例，台灣房屋建國民生加盟店副店長何志剛指出，該店面有地下室使用權，且有其他增建空間，附加價值不俗，因而拉高單坪價格，以單價393.4萬元，暫居今年的台北店面單價王。

今年也有許多高屋齡的透天店面締造上億身價，第一建經研究中心副理張菱育表示，這些老透店地段精華，且部分物件位居能見度高的三角窗，店面效益顯著，租金表現也頗具水準。

她表示，老透店的土地持分大，產權又相對單純，整合重建的機會較濃厚，因此常吸引建商出手，短期內可邊整合邊收租，長期又能展望重建遠景，使老透店成為近期高總價店面交易的常客。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

租金 平均地權條例 北市 店面租金

延伸閱讀

新光三越總座吳昕陽：展店腳步不停歇 明年還有好消息

畜產會進口蛋資料來了 北市衛生局一看傻眼：都是公開資料

安置大直撤離戶僅到下周一挨批 北市：延長住宿至10月11日

莫德納XBB.1.5疫苗26日開打 北市長者接種可領500元禮券

相關新聞

明揚2022年出貨占全球近2成 火警衝擊待說明

明揚國際為台灣高爾夫球指標製造商，2022年出貨量占全球高爾夫球市場近20%，為拚營運成長，正在進行屏東二廠擴建，然而昨...

意外！北市14商圈出現億級店面 這兩商圈竟掛蛋

近來北市各商圈逛街人潮明顯增多，帶動店面交易回溫，台灣房屋集團趨勢中心統計今年台北市店面交易，截至目前為止，已有15筆億...

仁寶看好綠色商機 高管曝：「銷售」將與創新綁定

仁寶（2324）近年積極參與各項國際環境倡議，包括責任商業聯盟（RBA）、國際碳揭露計畫（CDP）等，對推動環境永續、循...

結束74年上市歷史！東芝年底前下市 昔日電機霸主一手好牌為何打到爛？

東芝收購案落幕，新東芝正式由日本產業夥伴（JIP）當家，今後的新東芝體制將成市場人士與社會各界關注的焦點。不過，過去被行動股東處處制肘的東芝管理層，是否能透過脫胎換骨的新東芝再創利潤高鋒，前景不可說不看好，但疑慮確實不少。

裕隆LINE TAXI車數拚倍增 市場有望大洗牌

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮強推務實轉型並且看好移動服務未來的發展，裕隆集團金融水平事業體總經理暨裕融副董事長許國興，將從汽車...

用高價賺8成毛利 顧客也埋單 揭日本神秘企業基恩斯經營術

「這麼一家厲害的公司，卻很少有人真正了解它的偉大之處。請一定要用報導好好傳達，」採訪尚未開始，大阪大學經營學系教授延岡健太郎，便如此的向商周記者耳提面命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦