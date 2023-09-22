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玉山金、遠傳、信義房屋 同獲「天下人才永續獎」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

213家企業角逐第一屆「天下人才永續獎」，日前調查結果公布，依各家企業在人才投資、身心健康、多元共融、薪酬獎勵四大面向的表現，評選出5個組別各自排名前10名的企業；在大型企業服務／金融業組別中，玉山金、遠傳電信、台哥大、中信金、國泰金與信義房屋（https://hr.sinyi.com.tw/campus）等，共同躋身TOP10榜單。

「天下人才永續獎」重視人才投資、身心健康、多元共融及薪酬激勵等四大面向，在年營收超過100億新台幣的大型企業服務／金融業組別中，信義房屋與其他標竿企業共同名列前十名，更是房仲業唯一上榜。

信義房屋表示，人才投資部分，信義企業集團布局海內外，且仲介業務分店為全台直營，提供員工多元的海內外輪調機會，升遷沒有雙黃線不受年紀、年資影響，提供員工外訓補助，內部也定期舉辦各式課程、講座、培訓；近年「數位力」深受重視，信義房屋不僅致力推動PropTech房產科技，希望提供更好的客戶體驗，今年起還針對在職員工設計「數據科學培訓班」，將坊間一套動輒上萬元的課程，開放員工免費報名上課。

身心健康方面，信義房屋破除服務業迷思，三節固定休假、遇颱風假給予員工有薪休假且事後不必補上班，並導入同仁協助方案EAP，更三度獲得教育部體育署「運動企業」認證標章；在福利制度上，則提供生育獎金及員工持股信託獎勵金等。

對性別平權、職場友善共融，信義房屋針也持續精進關懷。除了不分性別同享一樣的薪資、福利，也設計符合女性同仁需求的關懷制度，例如幸福健康管理中心會個別提醒懷孕員工孕期注意事項、《職業安全衛生法》中的相關權益保障規定等，總公司也有家醫科醫師定期駐診，可提供諮詢服務等。

在員工最關注的獎酬激勵部分，信義房屋今年也入選「臺灣高薪100指數」，包括業務同仁、非主管職內勤幕僚之年薪平均數，都優於台灣勞動市場薪資結構；其餘還包括稅後盈餘1/3提撥給員工做為年終獎金、「可破千萬無上限」的留任獎勵金等，以2022年來看，信義房屋最大宗的薪資支出是人事薪資費用，排名第二的則是員工福利費用，高達11.28億。

信義房屋強調，透過具體落實集團照顧員工在內各利害關係人的經營理念，希望讓每位同仁無論市場景氣如何變動，都能擁有穩定、具有發展性的職涯；未來，也將持續優化薪資、福利、培訓發展及職場氛圍，成為員工背後最有力的支持，能在信義房屋共同成就豐富人生。

213家企業角逐第一屆「天下人才永續獎」，在大型企業服務／金融業組別中，玉山金、遠傳電信、台哥大、中信金、國泰金與信義房屋等，共同躋身TOP10榜單。（圖:信義房屋提供）
213家企業角逐第一屆「天下人才永續獎」，在大型企業服務／金融業組別中，玉山金、遠傳電信、台哥大、中信金、國泰金與信義房屋等，共同躋身TOP10榜單。（圖:信義房屋提供）

信義房屋 薪資

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