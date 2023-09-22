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嘉義科學園區動工 太保房價三年漲兩成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
嘉義太保街景 圖／東森房屋提供
嘉義太保街景 圖／東森房屋提供

嘉義科學園區已正式動工，施工、招商同時進行，預計2029年園區完工，未來將為當地提供5,700個工作機會。在科技利多的挹注下，嘉科所在的太保市，吸引不少購屋民眾關注，也成建商的必爭之地。

東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，今年前7月，嘉義太保的平均房價約為每坪13.5萬元，相較於2021年同期的10.9萬元，短短3年時間房價就上漲了2.6萬元，漲幅高達23.9%、超過2成。

東森房屋屋嘉義太保加盟店店長葉彥廷表示，太保具有良好的產業基礎，預估隨著重點項目和企業的進駐，區域房市仍有繼續穩健成長的空間。

葉彥廷指出，太保緊鄰嘉義科學園區、馬稠後產業園區兩大產業園區，產業的蓬勃發展可為當地帶來大量的就業人口及居住需求，使得區域房市能見度快速提升，區域房價自然也會水漲船高。

另外，太保附近還有故宮南院、糖廠、嘉義高鐵站等重要地標，觀光人潮湧入讓當地的商業活動變得更加活躍。再加上與其他主要都會區相比，目前太保的房價仍處於較低檔位，預估隨著嘉科的建設，區域房價仍有望繼續穩健成長。

葉彥廷表示，目前太保以縣政府到高鐵站一帶的房市交易最為熱絡，這裡的生活機能已趨成熟，目前此一區塊內新建案的成交單價普遍落在每坪25~28萬元，一間兩房含平面車位的新建大樓購買總價大約會落在700~800萬元上下。

買方除在地居民外，還有不少因工作關係而定居此地的長庚醫院醫護人員及縣政府工作人員等。近期受房市黑天鵝影響，部分有資金周轉壓力的屋主在議價空間上面更具彈性，對於自住客群來說，是進場看房的好時機。

近三年嘉義縣太保市平均房價變化。資料來源／東森房屋
近三年嘉義縣太保市平均房價變化。資料來源／東森房屋

房價 房市 高鐵

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