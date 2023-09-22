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影／不妙！年終獎金先行指標出爐 中秋獎金1295元十年新低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
調查顯示，今年雖仍有51.4%的企業「會對外致贈」中秋節禮品，但比例低於去年的52.6%。平均每份禮物單價為926元，也低於去年的952元，等於少了26元，減幅為2.7%。
調查顯示，今年雖仍有51.4%的企業「會對外致贈」中秋節禮品，但比例低於去年的52.6%。平均每份禮物單價為926元，也低於去年的952元，等於少了26元，減幅為2.7%。

中秋節獎金一向被視為年終獎金的先行指標，根據yes123求職網今（22）日公布的最新調查顯示，有41.9%的企業透露，今年「會發放」中秋獎金，比例不僅沒過半，還是十年來新低，而平均發放的中秋獎金，落在1,295元，比起去年的1,350元，少了55元，減幅4.1%。

整體來說，對於今年的三節獎金（春節、端午、秋節），有57.8%的企業表示，總金額算「持平」；僅3.3%表示是「增加」；但也有38.9%透露，比起去年其實是「減少」的。

此外，今年就連企業的對外送禮比例，也較去年低。調查顯示，今年雖仍有51.4%的企業指出，今年「會對外致贈」中秋節禮品，但比例低於去年的52.6%。

至於預算部份，平均每份禮物單價為926元，也低於去年的952元，等於少了26元，減幅為2.7%。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，時序接近第4季，「中秋獎金」被視為「年終獎金」的「領先指標」之一：假如中秋節發放的獎金增加，年終獎金也有機會跟著增加；反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。

楊宗斌也提醒，除了「送禮送到心坎裡」，某些行業的「送禮禁忌」更需要注意，特別是諧音、造型因素。例如「鳳梨酥」對大眾傳播業、醫護業來說，可能就不要送這類象徵「生意旺旺來」的禮物；甚至連「芒果」以及相關製品，或者外觀有寫「維他命C」的果汁，醫護業員工恐怕也都敬謝不敏，因為象徵「忙」不停，或「CPR」急救。

還有對股市從業人員來說，商務送禮方面，盡量避免有「熊」的圖樣：象徵反轉成「熊市」的空頭市場；也不要送房仲業者芭樂，避免「芭樂票」(空頭支票)聯想；當然對於航空業者來說，「醉雞」有著「墜機」諧音的忌諱。

假如有「幸運顏色」加持，可能更有助於增加送禮心意，像對科技業的產線部門，或是企業的電腦維運部門，以及銀行業，如果收到的禮品，屬於「綠色」包裝食品(零嘴)，相關從業人員的感受就大不同，因為代表著機器運作順利的「綠燈」。

楊宗斌進一步透露，其他類似禁忌、地雷，還有以下這些：基於私人情誼的送禮，若是給「情侶檔」、「夫妻檔」的秋節禮，建議盡量避開像是「梨子」、「李子」，因為特別在切開之後，諧音象徵了「分離」。

上述「兔年中秋禮金與勞工過節計畫調查」，是由yes123求職網於2023年9月6日到9月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共988份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。

中秋節 求職

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