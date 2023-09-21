影／產官學研攜手地方企業展現獨嘉絕技 黃敏惠宣布組產業嘉義隊

嘉義市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），提供研發補助金與輔導資源，協助中小企業技術提升及產業轉型，去年11家業者完成計畫，市府上午在嘉義產業創新研發中心舉辦成果展暨產業創新論壇，市長黃敏惠率市府團隊聆聽業者分享研發成果，肯定業者努力，宣布組「產業嘉義隊」帶大家進軍國際市場，看見嘉市產業創造力。

黃敏惠由食品工業發展研究所副所長楊炳輝等人陪同，逛11家業者攤位，島語未來公司針對嘉市重要歷史古蹟，創新設計與數位AR360開發特色伴手禮包裝盒；阿榮師啤酒鴨公司與嘉大食品科學系教授張文昌實驗室合作，開發銀髮友善美食「養生豬腳燉湯」，加強肉品質地，軟嫩多汁，稠化湯頭，讓牙口不好、喉部肌肉退化的高齡族群也能安心享用。

挺益調養餐公司發表「坐月子餐」等，宅配到家；連鎖藥局弘安藥局發表創新營運雲端視覺化戰情平台，經營會員服務銷售；和技精密科技公司開發可應用在高階紅酒標籤立體印刷的數位3D標籤噴墨加工機，縮短印製時程與減少印刷成本，朝向印刷業環保永續發展。業者感謝市府說，「要信信賴市府帶領輔導。」

黃敏惠說，產創中心成立12年，希望經濟部及進駐的食品、精密機械、自行車、金屬工業等四大中心，增加資源協助中小企業，持續輔導產業創新研發，發掘在地業者研發能量，共創世代宜居、全民共享城市；楊炳輝說，四大中心有百餘位研究人員進駐，協助中小企業研發產品，開創商業利潤。

建設處長田長沛說，近5年透過地方型SBIR計畫，輔導61家中小型企業，補助金額共3800萬元，將持續整合串聯產官學研能量，成為企業技術創新轉型最佳夥伴，發表會除專案辦公室嘉易創團隊連結中央資源到嘉市，結合大健康產業加速器為嘉義企業創新加值，下午舉辦創新論壇。 嘉市地方產業創新研發推動計畫提供研發補助金與輔導資源，協助中小企業技術提升及產業轉型，去年11家業者完成計畫，市府上午在嘉義產業創新研發中心舉辦成果展。記者魯永明／攝影 挺益調養餐公司發表「坐月子餐」等，宅配到家。記者魯永明／攝影 嘉市地方產業創新研發推動計畫提供研發補助金與輔導資源，協助中小企業技術提升及產業轉型，去年11家業者完成計畫，市府上午在嘉義產業創新研發中心舉辦成果展。記者魯永明／攝影 阿榮師啤酒鴨公司與嘉大食品科學系教授張文昌實驗室合作，開發銀髮友善美食「養生豬腳燉湯」。記者魯永明／攝影 嘉市地方產業創新研發推動計畫提供研發補助金與輔導資源，協助中小企業技術提升及產業轉型，去年11家業者完成計畫，市府上午在嘉義產業創新研發中心舉辦成果展。記者魯永明／攝影

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