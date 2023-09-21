寶雅第4季加速展店 法人估今年每股純益挑戰24元

寶雅（5904）今年以來同店營收成長優於預期，法人表示，疫情管制結束後，美妝疫後報復需求紅利持續發燒，加上今年海外旅遊大爆發帶動旅行周邊產品買氣，寶雅下半年以來的同店成長仍維持在中高個位數以上，隨著公司第4季展店將來到高峰，全年營運動能可期，估寶雅今年營收將首度衝破200億元，來到220億元的水準，同時每股純益將持續創高，EPS 估可站上24元。

寶雅今（21）日股價表現相對抗跌，盤中股價由黑翻紅。寶雅今年以來同店營收持續恢復，不少單店日均營收已恢復到疫情前水準，主要歸功於美妝保養品需求持續攀升，旅遊周邊產品買氣亦不俗，包括各式旅行組以及旅遊收納的商品，銷售表現亮眼。

寶雅表示，夏季悶熱，口罩更戴不住，持續帶動美妝保養商品銷售表現，甚至高價的醫美商品也賣得很好，另外，隨著境外旅遊人次持續增加，旅行周邊用品也有顯著的成長，皆是推升第3季營運的重要動能。此外，公司近期也已展開周年慶活動，9月開始有數波周年慶活動起跑，可望為本月營收增添材火。

另一方面，寶雅近期也開始加速展店，迎接年底消費旺季，包括位於台南中華東路上的寶雅、寶家品牌複合店已在本月中旬開出，另外，竹北三民二店、斗六鎮北店、龍井新興店、台中自由店等4家新店也預計在9月23日開幕。法人表示，寶雅第3季將新增17家門市、第4季再開23間門市，包括5家結合寶雅與寶家商品的複合店中店，下半年展店動能十分強勁，同時，因應實體門市客流量回升，公司也規劃明年新增40個寶雅據點，並將改裝10家寶家門市。

隨著營運規模成長，法人也看好寶雅營業利益率回升，有助全年獲利成長幅度上看二成，今年每股盈餘將突破24元，續創歷史新高。

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