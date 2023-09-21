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光麗-KY 醫療品牌 G CLINC 宸曜參與越南醫療生技醫美交流

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

光麗-KY（6431）昨（20）日表示，旗下醫療品牌 G CLINC 宸曜受參加「 越南醫療生技暨醫美交流考察團」，考察團代表台灣光麗總經理陳湧仁表示：衛福部於2022年開展新南向醫衛合作，選擇越南、馬來西亞、印尼三國擴大為「一國雙中心」，台灣的醫療技術世界一流且醫療費用實惠，有助於推動台灣醫療科技在國際市場的影響力。

光麗-KY表示，這次實地考察重點有 Vinmec 國際綜合醫院（Vinmec International Hospital），為越南最大集團Vingroup 所投資成立，目前於全越南擁有七家國際標準醫院和四家診所，專科包括心臟科、兒科、腫瘤放射科、幹細胞與基因技術等。

另外，胡志明市175軍方醫院，過去為退伍軍人和傷患服務，現在已成為地區民眾醫院、設有癌症診療中心。G CLINC 宸曜醫師陳湧仁說，越南政府2019年啟動數位醫療計劃，以遠距醫療、電子病歷、醫療資訊系統與智慧醫院為發展重點，與 G CLINIC 宸曜擅長的智慧遠距醫療、國際細胞治療與癌後照顧不謀而合，兩者有很多合作機會。

光麗-KY表示，越南有1億人口，平均壽命75歲，總和生育率2.1人，2022年經濟成長率超過8%，台灣為越南第5大貿易夥伴。越南私立醫院協會常務副主席范勢在大會論壇分享，隨著越南經濟實力逐年提升，近年更提倡 PPP（Public-Private Partnership）以納入民間力量納入醫療服務，尤其在心臟、醫美、幹細胞、高齡者等醫療領域服務有很高的需求，希望將來有更多來自於台灣的醫療團隊投入。

G CLINIC 宸曜有豐富的臨床經驗與源自日本的細胞治療技術，提供智慧細胞療程、營養保健處方簽、專項儀器 輔助療程、運動處方簽、東方醫養學配方，為來自世界各地的病人打造世界級的個人醫療旅程。

越南 考察

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