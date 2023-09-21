基隆造鎮案來勢洶洶 北北基前八月透天建案戶數飆上10年新高

據住展雜誌統計，今年前八個月，北北基地區有七個透天建案進場銷售，推案量約98.8億元，可售戶數達454戶，戶數為近十年最多。若加上籌備中且年底前有望進場的建案，則今年全年北北基透天推案戶數將超過500戶，推案量則來到120億元，改寫北北基近十年透天推案量第三高紀錄。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北北基新透天戶數創高，主因為基隆安樂透天造鎮案在第三季進場，為市場帶來超過300戶供給，另在新北三峽、八里等地，上半年也有透天建案公開。接下來至今年底，新北淡水、林口也都還有透天建案，有望正式公開銷售。

觀察近十年北北基透天推案情形，2013年透天案數量達20個，為近十年最多，當年北市中正、士林都有小量體透天案進場，不過推案主力區還是在基隆，有7個透天建案公開，總可售戶數超過200戶。

至於推案量最大時期，是在2015年，新店指標別墅建案進場，讓北北基透天推案量來到166.5億元，金額為近十年最高。不過2015年後，北北基透天推案量便陷入長達四年的低谷，直至2020年，新店迎來總銷超過70億元的別墅建案，推案量才再次越過百億元大關。

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