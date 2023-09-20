開賣十分鐘完售！麗寶福容跨年房搶購難度堪比演唱會
麗寶福容大飯店每年超夯的跨年住房專案，今(20)日上午10點準時於麗寶福容大飯店官網開賣，三天兩夜再加贈麗寶樂園、摩天輪門票雙人專案，每人最低不到6,000元，開賣才十分鐘已全數完銷，創下開賣史上最快紀錄。
今年邁入第八年的麗寶跨年晚會，每年吸引超過10萬名遊客，麗寶樂園渡假區表示，凡入住麗寶福容大飯店絕對是最方便的安排，從飯店步行5分鐘即可抵達麗寶樂園、OUTLET、跨年晚會現場，可以玩樂園與逛街到最後一刻。
回房休息片刻再至晚會現場，觀看星光熠熠的精采演出與眾人一同開心倒數迎接2024年，欣賞全台最大摩天輪燈光與高空煙火秀。
麗寶福容大飯店表示，隨著疫情解封、國內旅遊顯著成長，今年的跨年住房詢問度也大幅提升，超過400間的房間數，搭配三天兩夜住房專案，開賣才十分鐘，已全數完銷，搶購難度堪比演唱會。
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