TOYOTA GR SUPRA 推出限量手排車型 特惠價245萬元

跑車迷注意了！GR SUPRA一直是喜歡賽車消費者心目中的好車，TOYOTA 讓更多喜歡這款車的車迷有機會享受極速駕馭夢想成真，推出手排車型特惠價245萬元，限量30台限時開賣。

GR SUPERA 系列車款，一直是車迷眼中不僅汲取專業的賽車技術，更充滿賽車 DNA 的熱血因子，從坐進駕駛艙的那一刻起，熱血沸騰， GR SUPRA 自2019年在眾多車迷引頸期待下回歸上市，憑藉著其優異的性能與傳奇跑車魅力，成為全球車迷夢想的代名詞，TOYOTA 慶祝 GR SUPRA 在台上市四週年，特別推出3.0L手排車型限量30台汰舊換新價只要245萬優惠活動。

搭載3.0升直列六缸渦輪增壓引擎的 GR SUPRA，能爆發出340 匹最大馬力與51公斤米最大扭力，3.0T Premium MT版本搭載六速手排變速箱，為車主帶來更具樂趣的駕馭體驗！搭配19吋鍛造鋁圈，讓鋁圈兼具剛性及輕量化，不僅降低了車重，也有助於提高操控穩定性，為車主帶來極致的駕馭樂趣。

iMT智能換檔科技則透過偵測換檔時機主動調整引擎轉速，讓換檔變得更順暢、加速更加敏捷，實現了更加平穩舒適的駕馭體驗。排檔桿則採用球形設計，無論是在賽道競速還是日常駕駛，車主都能輕鬆地在行駛時進行靈活精確的換檔操作。而排檔頂部綴飾著GR標誌，也為 GR SUPRA 手排車型增添了更多的賽道個性與魅力。 iMT六速手排變速箱，換檔變得更順暢、加速更加敏捷，為車主帶來更具樂趣的駕馭體驗。業者提供

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