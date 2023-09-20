雙北熱門小宅曝！這區還有1字頭 專家點低價原因

雙北市近年來因房價高漲，導致在預算有限的情況下，購屋民眾轉向購置小坪數房屋，建商推案也逐漸以小宅為主，小宅化的現象在雙北市越來越明顯。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年雙北市各行政區30坪以下熱門社區的價量表現，其中以板橋區的「新板艾麗」49筆居雙北市之冠，而萬華區的「台北晶麒」以31筆為台北市之首。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示， 板橋區因其絕佳的交通位置且為新北市的核心重鎮，吸引眾多消費者在當地購屋。「新板艾麗」位於板橋區漢生西路上，交通、生活機能相當完整，除了有新埔站和新埔民生站雙捷運的優勢之外，還擁有文德國小和新埔國中雙學區的加持，所以受到了不少新婚夫妻及單身小資族的青睞。

該社區是以兩房格局為主、屋齡3年內的新建案，總價相對平易近人，購屋族群較好入手，因此交易十分火熱，近一年內就成交近50筆，為雙北市小宅交易量之最。

陳金萍說明，「台北晶麒」則位於萬華區康定路上，介於西門町、捷運龍山寺站和華西街夜市中間，交通和生活機能都十分便利。該社區也鄰近老松國小及龍山國中雙學區，受到不少小家庭和新婚夫妻的喜愛。該社區為住宅商辦混合，3樓以上為住宅使用，有1-4房的設計，購屋族群可依照自身需求去選擇房型。「台北晶麒」屋齡目前為7年，單價相對親民。

陳金萍說明，近幾年來，要在新北市找到親民的房價難度越來越高，不過在三芝區的「熱帶嶼」現在還有1字頭的房價。三芝區的「熱帶嶼」主打無敵海景套房，社區還擁有游泳池、健身房、卡拉OK室、網球場等公設，是具有濃厚度假休閒氣息的社區大樓，當年甫推案時，吸引許多消費者前來置產，房價在當時也接近2字頭。

陳金萍提醒，因三芝位處海岸邊，家中的家具、裝潢等，相當容易受到海風侵蝕。尤其是電器部分，特別容易損耗，建議購買後，在裝修要特別選用抗鹽腐蝕的材料，而電器也要特別做好防護，降低損耗、保護好荷包。

另外，「熱帶嶼」位處偏僻，交通多仰賴私人車輛，生活機能也較為不便，若是重視交通、生活機能的小資族群，恐怕得多想想。不過，該社區非常適合熱愛海邊的退休人士及自由工作者居住，或是作為度假小屋使用，不僅有海景景觀，房價也十分低廉實惠，讓該社區交易依舊熱絡。 雙北市近一年小宅熱門社區交易量前三名。資料來源／永慶房產集團

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