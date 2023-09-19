全台7月預售市場量能降溫 價格持續盤整

《平均地權條例》7月1日上路，預售市場量能熄火。房仲業者統計實價登錄，全台7月預售屋平均成交單價40.81萬元，年減1％，成交量共5,820件，年減15.7％。觀察七都，普遍均呈現量縮，房價上各自表述，像北市平均成交單價108.6萬元，創統計以來新高，不過成交量僅133件，較去年同期腰斬。

信義房屋不動產企研室經理曾敬德表示，《平均地權條例》7月1日上路，投資客退場後，預售市場呈現自用當道的狀態，因此導致全台量縮，至於價格方面，也沒有太大的表現空間，估計未來還會盤整好一陣子。

北市7月平均成交單價創新高，曾敬德指出，台北市新屋供給量少，建案競爭壓力也小，因此在土地成本，都更整合成本、營建成本持續攀升下，加上個案帶動的關係，房價仍持續攀升。

不過，需要注意的是，因為《平均地權條例》中限制私法人購屋，對北市高端住宅產品影響不小，目前北市高單價、高總價的難賣，也導致6月一波上車潮之後，7月交易銳減。

除了北市外，台南市近兩年漲幅也相當驚人，2021年平均成交單價約24.03萬元，到了今年7月上漲至32.62萬元，年漲幅35.74%，若與去年同期比較，則年增6.1％。

曾敬德表示，過去兩年房市熱潮下，反倒是雙北外，基期低的區域漲勢明顯，對基期低的區域來說，營造成本上漲，會反應的更明顯，另一方面，這些區域也多半受惠科技業設廠話題帶動，因此都讓區域房價出現一大波漲勢。

至於桃園、新竹縣市平均房價則出現下跌，桃園7月平均成交單價34.41萬元，年減3.9％，成交量共1,440件，年減4.7％，新竹縣市7月平均成交單價40.44萬元，年減7.9％，成交量共400件，年增17％。

大家房屋企研室總監郎美囡分析，以新竹縣市來看，因核心地段房價高漲，不少建商便往低價位區域推案，讓低價建案成交量多，像新竹縣市湖口、新豐仍有2字頭建案，在價格考量上，吸引首購族，造成成交量多、但價格跌的現象。至於桃園市出現些微降幅，主要是坪數偏大的物件，現階段銷售期拉長，可能讓部分建商開始讓利有關。