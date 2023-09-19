遠東新紡織展新品登場！時尚、運動並進 車用也有斬獲

2023年度台北紡織展TITAS即將在10月中旬登場，遠東新（1402）今（19）日率先發表今年在展場上的特色商品。其中，工業纖維群發展可持續性低碳產品，應用在安全氣囊、安全帶、輪胎帘布等，國際品牌如德國Continental、義大利Pirelli與Trelleborg從2020展開各項測試，陸續投入商業化生產，今年出貨量可望倍增。另外，長纖事業部的技術持續突破，煉鋼廠廢氣製成的低碳聚酯，去年打入ZARA和H&M等時尚品牌供應鏈，今年再增新客戶英國戶外休閒品牌craghoppers，主要生產該品牌保暖上衣。

遠東新工業纖維部協理王敏昆表示，為了在2050前達成碳中和的目的，全球汽車製造商均提出不同的時程與目標，所有汽車各級供應商也無不全力配合。遠東新工業纖維群從2020起研發再生聚酯、生物基聚酯、生物基尼龍等素材替代汽車原來的石化產品，包括安全氣囊、安全帶、輪胎帘布等纖維骨架材，這些可持續性材料不僅具備完整的物理品質，且已驗證這些可持續性素材的碳排放量遠低於石化系列產品。

以再生聚酯切片為例，其碳排放量更僅有石化產品的30%，國際品牌如德國Continental、義大利Pirelli與Trelleborg從2020展開各項測試，將有機會於今年第4季轉入商業化生產，其他測試階段中的車用材料製造商，如法國Michelin、日本Bridgestone、瑞典Autoliv等，也正緊鑼密鼓進行，目標2025~2030能達成部分的減碳目標。

在化纖事業方面，遠東新化纖事業部協理黃全億表示，在團隊持續努力下，如今不僅二手衣能重獲新生，甚至煉鋼廠的廢氣也能穿上身。遠東與合作夥伴Lanzatech運用獨特生物技術將捕捉到的碳排氣體轉化為乙醇，最終製成FENC® TOPGREEN® Bio3 PET低碳聚酯，將工業排放的溫室氣體轉化為服飾、運動鞋等產品的全新環保素材，獲得時尚品牌ZARA和H&M的青睞，商品已上架銷售，今年更與adidas合作跨足至運動領域，發表SS23 MELBOURNE TENNIS COLLECTION，藉由國際運動賽事推廣減碳的各種可能性。