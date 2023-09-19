台南城西垃圾焚化廠 BOT 案今動土 總投資額72億

欣陸投控（3703）旗下欣達環工公司今（19）日舉行「臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」開工動土典禮，該案為焚化爐BOT促參案，投資金額共72.15億元，特許期25年，包括興建期3年及營運期22年，預定2026年即可投入營運。

欣陸投控指出，該案正式營運後，除每年垃圾處理量可達29萬噸外，更將成為一座發電效率25%以上的再生能源發電廠，有效紓緩臺南垃圾處理壓力，並可增加供給民生用電。

欣達環工執行長周黎明表示，隨著社會大眾環保意識加強，如何將廢棄物資源化成為一個重要的課題。該案為欣達環工從水務專業首度跨足再生能源領域的指標性專案，新建的更新爐將引進最新的日本焚化爐技術，大幅提升轉化效能，同時訂定最嚴格之排放標準，降低污染排放，兼顧環境永續及節能減碳，實現「轉廢為能」的永續循環目標。