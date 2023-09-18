台灣工具機暨零組件業者齊赴德EMO搶單 為TMTS 2024暖身

2023年德國漢諾威工具機展(EMO)今(18)日起至23日熱鬧展開，台灣工具機暨零組件公會表示，今年共有144家台灣廠商參展，為全球第四大參展國，除了拚接單，也為明年3月登場的「台灣國際工具機(TMTS 2024)」展暖身。

「Living innovation,shaping change」為本屆EMO展的主題，訴求以持續創新因應環境或應用產業的形態變革，引領全球工具機產業未來商機、與未來的可連接性及永續製程。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳表示，此次是疫後最大國際型工具機盛會，因應全球淨零減碳趨勢，各國工具機暨零組件廠商展示產品或技術聚焦在數位轉型、綠色轉型，與工具機公會明年3月27日至31日在台北南港展覽館舉辦的台灣國際工具機展主軸一致，歡迎相關業者參展。

本屆國外大廠DMG MORI以「DMG MORI CITY」為概念，以加工轉型、數位轉型、綠色轉型，提出強化製程整合、提升切削技術與加工效率，同時減少40%以上能耗的解決方案。

而西門子Siemens除延續先前推出的數位雙生 (Digital Twin)系統外，同時也展示最新CNC控制器系統-SINUMERIK ONE，強調加工過程中提升加工技術、數位化與自動化的智能整合能力及永續轉型方案。

今年台灣參展的工具機與零組件廠商高達144家，受全球景氣復甦緩慢影響，而略有縮減參展規模態勢，但參展廠商仍精銳盡出，期盼此次展會能拿到訂單，也為明年台灣國際工具機展暖身。

台灣工具機暨零組件公會會員廠商，包括永進機械、東台精機、慶鴻機電、百德機械、台中精機、程泰機械、亞崴機電、友嘉實業、台灣引興、高鋒工業、榮田精機、亞太菁英、上銀科技、達佛羅、哈伯精密、東培工業、台灣麗偉、鍵和機械、大立機器等都參展。

陳伯佳觀察指出，由於歐洲電費高漲，今年國內工具機暨零組件大廠展示品多訴求綠色轉型，以提供歐洲市場客戶更為節能的綠色工具機產品。

同時也針對近年來明顯成長的新興產業，例如電動車、新能源、航太等提出解決方案。另因應少子化的人力短缺問題，今年展出單機自動化比例偏高。

東台集團、友嘉集團整合旗下各品牌，就新興應用領域，提供智慧化、複合化、自動化完整解決方案。而永進機械攜手新成員TRIMILL，藉由拉力賽車對性能的要求，提供高效能、高可靠度及品質長效的解決方案。

其中，友嘉集團在12館展出面積約1,300平方公尺，現場集結了18個品牌能量，分別展出臥式及五軸加工中心機、車床、磨床、多軸機等，為台灣最大的參展廠商。