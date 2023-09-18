擊敗全球各大機場 昇恆昌桃園機場餐飲服務再獲國際大獎

桃園機場餐飲服務再傳捷報。昇恆昌以桃園機場第二航廈C區「街口食趣」餐飲服務，在國際旅遊零售產業權威媒體Moodie Davitt Report上週於泰國舉辦的2023 機場餐飲論壇及頒獎典禮 (2023 Airport FAB + Hospitality Conference and Awards)中，擊敗歐美等眾多機場，獲頒當晚競爭最激烈的「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項 (Airport Food & Beverage Offer Best Presenting Sense of Place)。

機場餐飲論壇及頒獎典禮已舉辦12年，一直是機場餐飲界的盛事。2023年為疫情爆發後第一次舉辦，地點選擇在泰國曼谷，共有60個來自全球一流的機場、餐飲品牌、旅遊零售業者等單位，近200位業界代表參與。當晚共頒發十幾個機場餐飲相關獎項，其中「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項，共有14個機場餐飲服務入圍，昇恆昌憑藉著疫情後全新開幕的第二航廈餐飲服務，擊敗全球最大機場餐飲集團SSP在美國經營的餐飲服務、英國倫敦蓋特威機場、法國尼斯機場的拉格戴爾(Lagadere Duty Free)免稅店、哈馬德機場的卡達免稅店等強敵。昇恆昌免稅商店總經理江建廷代表出席領獎，同時也受邀在國際論壇中分享如何透過餐飲、候機室及公共空間等給旅客一個整體性的在地文化體驗。

今年的機場餐飲論壇中，全球業者都觀察到消費者越來越重視”獨特性”及”體驗”，期待旅遊時能體驗在地文化，因此近年來紛紛加強機場內的在地特色的呈現。昇恆昌早在十年前就以行銷台灣為使命，在機場打造台灣之光及台灣之美主題候機室等。2022年下半年疫情逐漸復甦，國門開放，即使旅客量尚未恢復到疫情前水準，昇恆昌還是以最快的速度，投入人力及物力，重新改裝開幕新免稅商店。