經濟選書／滾錢心法 助你財富自由

我們之所以要和錢財建立一種新的關係和習慣，主要是為了避免自己「衝康」自己。沒錯，我們都需要，就連我也是。行為財務學所研究的，正是那些影響我們投資思維和行動背後的心理學原則。基本上，人們往往是不理性的，往往由恐懼和情緒所掌控。還好我們同時也是會思考的動物，所以我們要善用這種心理優勢，保護自己不受人類本性最糟的一面影響，成為差勁的投資者。這些本性包括：

˙敘述謬論：我們喜歡故事，也時常任由這種偏好蒙蔽了事實，妨礙我們做出理性決策。

˙損失規避：出於害怕，我們傾向避免損失，而非最大化收益。

˙從眾效應：我們的直覺告訴我們要隨波逐流，寧願模仿身邊人的做法，也不願相信自己的獨立判斷。

˙後見之明：我們時常回顧過去，然後感嘆自己「早就知道」，認為自己應該聽從直覺以獲得更好的結果，彷彿我們擁有某種超能力或是天眼。

這些例子說明了，人類所共有的行為和偏見是如何與成功投資者應有的行為背道而馳：不帶情緒、有邏輯、有方法。投資與增長財富的關鍵，在於做決定時要深思熟慮，而非聽從直覺。巴菲特說：「具備基礎的智力後，接下來你需要的是心理素質，去克制那些讓別人陷入麻煩的衝動。」雖然這種自我控制的心理素質不是生下來就有的，你還是可以藉助三個「P」 去養成它：準備（preparing）、計畫（planning）、事先承諾（precommitting）。

也許你跟我一樣，會將任何生活大小事寫進行事曆並且設定提醒，如果一件事沒出現在我的行事曆上，我很可能就不會去做。我習慣一次大量輸入，例如一次輸入我接下來所有的諮商治療，或在臉書一一檢閱所有最好的朋友，確保她們的生日都被寫上。我發現同樣概念對於定期處理財務也有很大幫助，就算生活突然陷入一陣忙亂，我也能讓錢繼續流動——以及繼續成長。以下我列出幾樣最喜歡的幾個行事曆提醒，讓你今天就可以開始設定：

˙每年選擇一天，重新檢視你個人的資產負債表，並做出任何必要的調整。

˙每年選一天，為獨立小姐基金多存點錢。

˙每年兩次，確保自己預留時間確認帳戶已設定自動化，並且運作順暢，包含帳單扣繳、薪水和其他直接存款。這也是取消任何你正在支付卻未使用的自動會員資格或訂閱服務的好時機。

˙依據你當下面臨的不同人生大事（新工作、房子、生小孩等），每年選一天或每季選一天，找你的財務顧問報到。

˙如果你除了專業的財務顧問外，還有一位在理財之路上伴你前行的夥伴，也許是朋友、家人，每周或每月選一天找他們聊聊，藉助他們的力量讓自己維持開誠布公的心態，為自己的目標負責。（摘自《成為獨立小姐的12個滾錢心法》，大塊出版）