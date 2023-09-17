圓祥進駐台北生技園區 加速發展三項雙特異性抗體新藥

圓祥生技（6945）宣布，為因應公司臨床藥物的進展及未來新藥產品線的開發，該公司15日進駐全新落成的台北生技園區。圓祥生技總經理何正宏表示，將針對三項雙特異性抗體新藥，加速進行一、二期人體臨床試驗，另一項已授權成功的新藥IBI302，四年內可望上市。

圓祥生技成立於2013年，為台灣少數有能力研發雙特異性抗體的新藥公司，已有兩項研發中新藥已成功授權。圓祥生技今年7月登錄興櫃，目前第一大股東為浩鼎，持股約37%，第二大股東是潤泰集團。圓祥生技15日興櫃參考價55.7元，上漲0.47元。

何正宏表示，圓祥生技目前產品線包含三項次世代癌症免疫療法雙特異性抗體新藥，第一項 AP203 已於台灣展開臨床一期試驗，預計臨床二期將對免疫檢查點 PD-L1 高表達的癌症，例如非小細胞肺癌，頭頸癌和食道癌等疾病進行療效評估。

第二項 AP402 是針對 HER2 陽性的癌種，如乳癌、胃癌和子宮內膜癌等，或對「賀癌平」及「賀癌寧」等標靶藥產生抗藥性的癌症病人；第三項的AP601可能的適應症包含非小細胞肺癌、大腸癌、卵巢癌、膠質母細胞瘤及前列腺癌。目前 AP402 和 AP601 預計於2024年底及2025年初送件申請進行人體臨床試驗（IND）。

何正表示，除了這三項產品，圓祥也已將第一項雙特異性抗體新藥成果 IBI302 全球市場授權給港股信達生物製藥，IBI302 的主要適應症是溼性老年黃斑部病變，全球市場估計年120億美元，目前已獲核准在大陸進行三期臨床試驗，目標2027年上市，有機會在三期結束前再授權中國以外市場，貢獻里程碑金。

此外，圓祥也將 B1962 及 AP505 的中國市場專屬權利，分別授權給信達、及天士力醫藥集團，B1962 及 AP505 可在抑制血管增生的同時活化T細胞對癌細胞的毒殺作用，主要適應症為 PD-L1 高表達的實體瘤，如肺癌、大腸直腸癌和肝癌等。

圓祥目前擁有兩個關鍵的技術平台，包括抗體噬菌體庫、與 T-cube 雙特異性抗體平台，可針對有潛力的靶點、作用機轉與疾病特性各別發展出不同的單株或雙特異性抗體藥物。隨著公司進駐台北生技園區後，將持續推展現有產品線的進程，同時展開下一世代新型生技藥的研發工作，針對未滿足的醫療需求開發出更有療效，更安全且負擔得起的藥物。