台中市府攜手亞哥國際青年商會 選拔在地優秀青年創業家

台中市政府經濟發展局攜手台灣最大青年社團台中市亞哥國際青年商會，舉辦「第五屆台中市在地優秀青年創業家選拔」，今年決選有4位優秀創業家出線。這場中部地區最具規模的創業家選拔活動，已協助數百位創業青年獲得所需要的資源。

台中市經發局副局長李逸安表示，亞哥國際青年商會深耕台中多年，全力支持台中市青年創業家，連續5年舉辦「台中市在地優秀青年創業家選拔」，協助數百位創業青年獲得所需要的資源，在台中創業圈頗具盛名。

今年度最終決選4位優秀創業家，接軌市府青年創業輔導，並透過資源共享與媒合會，獲得經驗知識、人脈與育成加速三方的資源。

國際青年商會國家副總會長康祐禎表示，青商會今年度以青年積極改變，青商加速實現，透過號召全國青年為在地問題提出解方，促進青年創業存活率及永續發展，也為中部培育更多優秀的青年企業領袖，展現青年影響力。

本屆「台中市在地優秀青年創業家選拔」的優秀獲獎人，分別為蔡沛瑄(可界公司)、陳崧豪(喆洛國際公司)、張凱博(革世化表演藝術創意行銷公司)、郭宇庭(承天國際公司)等4人。

其領域包含地方創生活化、為地方保存記憶的藝術表演、傳到國外生活文創、食品生技研發及農產業ESG等，在各產業中展現卓越表現，同時不忘對在地作出貢獻。

亞哥國際青年商會會長沈佳緯表示，此次青年創業家選拔暨資源媒合會活動，除了挖掘更多在地優秀創業青年，也提供跨業交流機會，媒合更多策略夥伴。

活動也邀請到逢甲大學育成與技術授權中心、台中市飛雁協會、臺灣中小企銀、安永會計師事務所、匯澤法律事務所、九逗創意創價公司、神璽文創國際等企業與公協會，來現場和創業家交流，分享資源與創業經驗。