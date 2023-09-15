味全打造第三隻腳 成立國際事業部力拚商品外銷

味全（1201）執行長張教華今（15）日出席味全70周年慶。談到今年甫成立的國際事業部，他表示，味全除了兩岸事業體之外，今年成立國際事業部，負責外銷，目前在美、日、東南亞、大洋洲都有銷售少部分產品，年營收近2億元。張教華期待未來能變成第三隻腳，讓味全發展更穩定。

他說，國際事業分短中長期分階段發展。首先將味全公司旗下品牌產品推向世界；再來將品牌在地化，第三是國際品牌與代理業務。

味全現在正評估進軍區域，包括美加、東南亞、大洋洲、歐洲等國，目前已在美國、日本、東南亞、大洋洲等銷售小部分產品，以常溫類商品為主，像是味全旗下高鮮味精、醬油和貝納頌咖啡，推動近一年來，營收已有近2億元。

他說，要以宏觀思維，將兩岸味全產品推到全球不同區域。至於是否會與美國味全產品有衝突，他指出，美國味全為味全在美國的代理商，代銷味全產品，通路以華人超市為主，未來會共同持續推動並規劃當地市場。

美國味全成立於1972年，現任董事長為黃南光，他是味全創辦人黃烈火之子，根據美國味全官網，美國味全生產冷凍食品，包括餃子、煎餃、鍋貼、肉包、小籠湯包等；黃家在1998年退出台灣味全經營，將股權賣給頂新集團，因此美國味全和台灣味全股東組成完全不同。