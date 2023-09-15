光鼎攜大塚簽署MOU Qsep Ultra 海外市場首站進軍日本

光鼎（6850）今（15）日公告，與大塚集團旗下日本大塚電子株式會社（Otsuka Electronics Co., Ltd）為首的三家公司，簽署合作意向書（MOU），擬共同於日本市場推廣二合一新品Qsep Ultra生物片段分析儀，搶攻超高齡社會下的精準健康商機。參與本次合作的公司還包括禾茂電與大賀智聯網。

根據合作意向書，光鼎除授權日商大塚電子於日本市場銷售Qsep Ultra外，雙方將攜手拓展臨床應用市場，而禾茂電與大賀智聯網也將協助共同推廣。光鼎生技也會提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

Qsep Ultra是全球第一個整合核酸擴增（PCR）與生物片段分析的一站式自動化分析儀，於採樣後可直接上機進行全自動化分析，並可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告。此外，若搭配光鼎近年持續投入的癌症基因檢測、遺傳性疾病檢測、產前基因檢測的相關應用，可不斷擴大其臨床多元應用的價值。

光鼎董事長蔡守冠表示，公司在日本的銷售市場目前以科研應用持續穩健發展，透過本次合作，將與大塚電子共同完成Qsep Ultra相關查驗登記以及規劃後續行銷計畫外，未來搭配公司持續開發的大健康檢測系列套組，針對特定臨床應用市場先行切入，迎合精準醫療的個人化需求外，也擴大自有品牌產品在日本市場的滲透率。

蔡守冠指出，大塚電子隸屬日本大型綜合醫療健企業—大塚集團（Otsuka group）成員，該集團的生醫版圖涵蓋疾病診斷和治療與營養保健品等領域，在日本境內擁有完善的醫療保健通路。看好未來日本精準醫療市場的潛在商機，搭配光鼎的核心技術產品優勢以及大塚集團在日本的知名度與專業的團隊，透過策略合作，能夠在最快的時間打開日本市場。

日本目前已將特定的次世代定序（NGS）技術納入健康保險給付體系，並且建置全民基因定序資料庫，此將是推動精準預防醫療、促進健康最重要的關鍵基礎。此外，根據聯合國資料，日本的人口排名雖是世界第11，但高齡化比率居全球之冠，而依日本最新報告指出，2056年日本人口將從目前的1.25億跌破1億大關，預估至2070年將僅剩8,700萬人且年長者比例將高達近39%，進入超高齡化社會。

而亞洲地區，日本，韓國，新加坡，每10萬人有約230-300多人罹患癌症，其中一項主因也是因為平均壽命提升的關係。根據市場調研報告顯示，全球基因檢測市場預計到2035年底將獲得450億美元的收入，預期 2023至2035年，年複合成長率約為9%。