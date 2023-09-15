中租力拓健康商機 辜仲立打造「仲安家」亞太卓越生醫平台

中租控股（中租-KY,5871）大股東、中租企業總裁辜仲立，在Covid-19新冠疫情期間，為守護員工，創立仲安生醫與多家保健大廠合作，開發居家防護、保健養生產品，推出自有品牌「仲安家（JOIN HOME）」。辜仲立在14日主持仲安家品牌發表與產品分享交流會，於開場致詞時宣示，今年是仲安家的東協元年，堅持最好在地食材、與優質供應商合作，未來目標要成為亞太地區卓越的生醫平台。

辜仲立並指出，仲安生醫發展仲安家多項商品，三年多來，以品質嚴謹獲得員工、企業客戶、消費者的肯定。為了進一步推廣仲安家的理念，仲安家今年跨足東協，首站鎖定泰國，9月正式開啟推展，今年是仲安家的東協元年，從泰國開始進駐東協市場，再推展到其他東協國家。

辜仲立也分享他創立「仲安家」生醫保健品牌的出發點，就是傳達愛護員工、管理健康的理念，透過成立「仲安家」照顧一家老中青世代的初心。

辜仲立表示，在企業運營的路上，確保同仁健康平安，是他最重要的使命。2020年初疫情爆發，中租企業從海外調配防疫物資，支應所需，並著手籌畫能達成使命的事業，促成仲安生醫於5月誕生，以「家」的形象作為品牌識別，期盼從「家」出發，由日常保健著手，照料好自己、家人，並以高規格要求產品的質量，堅持使用最好的在地食材，與最優質的供應商合作，因為我們的產品一定要有品質保證，才能得到同仁、員工、客戶的認可，未來仲安家會有很多策略合作及投資，目標要成為亞太地區卓越的生醫平台。

仲安生醫董事長鄭秀姿指出，仲安家與本土大廠技術合作研發確保品質，同時也致力深入找尋台灣、中國大陸、東協等地區精選優良具特色的農產作物，開發許多在地的農食保健產品。未來，除持續優化現有產品，也繼續尋找更優質的原料及合作供應商。

仲安生醫營運總經理陳瑞興表示，仲安家每一項產品皆經過嚴格的出廠品管檢驗、及SGS 第三方檢測等嚴謹把關。產品品項多達十餘項，最受好評熱銷的「益生菌」，平均每月有30萬包的銷售量，每月銷出「葉黃素活力精華飲」逾7萬瓶，主打在地農食的「滴雞精」，每月也有3.5萬包的暢銷量。